Vittoria Belvedere attrice ed ex modella italiana, 51 anni compiuti quest’anno, ha avuto molti alti e bassi nella sua carriera come nella vita. Questo ha influenzato anche la sua forma fisica. Ecco la dieta dell’attrice.

La dieta di Vittoria Belvedere: cosa mangia l’attrice?

Vittoria Belvedere, uno dei volti storici della tv e del cinema italiano, inizia la sua carriera a tredici anni come modella fin quando dopo i 18 viene assunta per diverse mini fiction come Il ritorno di Sandokan (1996). L’esordio al cinema è sempre nel 1992. Dopo anni e anni di carriera tra tv e cinema, la Belvedere è sparita dal grande e piccolo schermo dedicandosi alla vita privata.

L’attrice ed ex modella ha sposato nel ’99 Vasco Valerio, organizzatore di eventi, e i due hanno tre figli: Lorenzo e Niccolò, e una femmina, Emma. La Belvedere ha anche parlato della sua malattia. Alla soglia dei trent’anni, Vittoria è stata improvvisamente colpita da una forma di acne molto invasiva.

L’attrice di Vibo Valencia ha così scoperto di essere ipertiroidea. Oltre ai problemi ormonali, la Belvedere ha scoperto di avere il morbo di Basedow. Si tratta di una malattia autoimmune che colpisce la tiroide, ghiandola localizzata nel collo e addetta alla produzione di ormoni che regolano il metabolismo.

La malattia di Basedow rappresenta una delle cause più comuni di ipertiroidismo, ossia di eccessiva produzione di ormoni tiroidei.

“Mi sentivo bene, lavoravo moltissimo, ero sempre affamata e piena di energia. Forse addirittura troppa. Tutti sintomi inequivocabili, mi ha spiegato l’endocrinologo a cui mi sono immediatamente rivolta”, ha detto l’attrice.

Da quel momento la Belvedere ha dovuto seguire una dieta per tenere sotto controllo la malattia. Vittoria ha messo così al mondo Emma ma qualche tempo dopo la gravidanza, la sua tiroide è esplosa. L’attrice è stata operata d’urgenza e si è dovuta poi sottoporre ad un ciclo molto debilitante di radioterapia che le ha fatto perdere i capelli. Ma come sta oggi Vittoria Belvedere?

All’attrice è stata asportata la tiroide ma è sulla strada della ripresa. La vicinanza del marito e dei figli l’hanno aiutata a rimettersi in piedi. Oggi segue una dieta specifica basata solo su alimenti naturali e sani, senza eccessi e senza grassi. Purtroppo soffre di sbalzi ormonali ma l’amore da cui è circondata cura ogni dolore. Vittoria dice che il peggio è ormai passato e la gioia di avere accanto a lei persone che la amano la fanno rinascere ogni giorno.

La dieta di Vittoria Belvedere: cosa mangia l’attrice?

Come detto prima, l’attrice ed ex modella milanese d’adozione, Vittoria Belvedere segue una dieta ad hoc per la sua malattia: ipertiroidismo.

Oltre alla dieta, ispirata a quella mediterranea perché completa e funzionante, l’attrice si deve tenere in movimento anche con una “leggera” attività fisica come la camminata. Nonostante la malattia, infatti, Vittoria è perfettamente in forma anche dopo i 50anta e con tre figli.