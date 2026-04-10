Disturbi del sonno come campanello d’allarme per il Parkinson

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson è utile far luce sul ruolo della qualità del sonno nel decorso della malattia. Recenti ricerche pubblicate tra il 2026 e il 2026 hanno messo in relazione i problemi del sonno con l’insorgere precoce di sintomi non motori, come la depressione, l’ansia e il dolore, suggerendo che questi segnali possano indicare una sofferenza cerebrale ancora suscettibile di intervento.

Le indagini citate hanno confrontato gruppi di pazienti con Parkinson e controlli sani, suddividendo i malati in chi presentava disturbi del sonno (i cosiddetti “cattivi dormitori”) e chi invece manteneva un sonno relativamente conservato. L’obiettivo comune era valutare come la compromissione del riposo notturno influenzi la salute emotiva, la fatica e la percezione del dolore nel breve e medio termine.

I segnali clinici osservati negli studi

Una ricerca pubblicata su Brain Sciences nel 2026 ha analizzato oltre 130 pazienti con Parkinson confrontandoli con un gruppo controllo, e ha evidenziato che i pazienti con una scarsa qualità del sonno manifestavano tassi significativamente più elevati di depressione. Inoltre, con il peggioramento del sonno si osservava un aumento dell’ansia, a dimostrazione di un rapporto dinamico tra riposo notturno e stato dell’umore. Questi risultati confermano come il sonno non sia solo un sintomo secondario ma un indicatore clinico significativo.

Conferme da altri studi

Un’indagine pubblicata su Frontiers in Neurology ha seguito 109 pazienti con Parkinson e ha riscontrato che chi aveva disturbi del sonno presentava una depressione più grave anche nel breve periodo; se non adeguatamente trattati, questi pazienti mostravano dopo un anno un incremento della fatica e un ulteriore peggioramento della depressione. Un precedente studio del 2026, condotto con metodologie analoghe, ha invece focalizzato l’attenzione sul dolore, dimostrando che i “cattivi dormitori” soffrivano più frequentemente di episodi dolorosi sia di tipo centrale che periferico.

Perché la fase REM è così importante

Dal punto di vista neurofisiologico, il sonno REM svolge un ruolo chiave: durante questa fase avvengono i sogni e, normalmente, è presente una completa atonia muscolare che impedisce di realizzare fisicamente i contenuti onirici. Qui entra in gioco un concetto fondamentale: l’atonia REM, ovvero il meccanismo che disattiva i muscoli volontari per la protezione del corpo. Nei pazienti con Parkinson questo sistema di sicurezza può fallire precocemente, portando a movimenti bruschi, vocalizzazioni o «messa in scena» dei sogni, fenomeni che i clinici osservano come segnali predittivi.

Meccanismi e tempistica

La perdita della normale inibizione motoria in REM è legata al coinvolgimento di nuclei cerebrali che vengono danneggiati nelle prime fasi della malattia. Questo spiega perché i disturbi del sonno possono emergere anche decenni prima dei classici sintomi motori come tremore e rigidità: i circuiti deputati all’inibizione motoria non funzionano più correttamente e il cosiddetto “freno” notturno salta.

Implicazioni terapeutiche e messaggio pratico

Come sottolinea la neuro-otorinolaringoiatra Arianna Di Stadio, ricercatrice presso la UCL Queen Square di Londra, la relazione tra sonno e malattia neurodegenerativa è significativa e offre una finestra d’intervento: individuare e trattare precocemente i disturbi del sonno potrebbe permettere di agire quando le cellule nervose sono in sofferenza ma non ancora perse. Di Stadio spiega che si stanno sviluppando nuovi farmaci volti a modulare la neuroinfiammazione e altri processi patologici con l’obiettivo di rallentare la progressione se l’intervento avviene in fase precoce.

In termini pratici, la rilevanza clinica è duplice: da una parte i medici devono prestare maggiore attenzione ai pazienti che mostrano movimenti anomali in fase REM; dall’altra, la comunità scientifica continua a investire nello sviluppo di terapie specifiche che possano essere efficaci nelle fasi iniziali. Monitorare la qualità del sonno e trattare sintomi come depressione, ansia e dolore appare dunque non solo utile per la qualità di vita, ma anche strategico per una possibile diagnosi e terapia precoce.