Perché le proteine non sono il nemico: mTOR, autofagia e salute

Le proteine occupano un ruolo centrale nella nutrizione e nella medicina: non sono solo nutrimento ma anche componenti strutturali e funzionali dell’organismo. Costituite da catene di aminoacidi, rappresentano l’espressione pratica del codice genetico e partecipano a processi che vanno dalla contrazione muscolare alla difesa immunitaria. È importante ricordare che alcuni aminoacidi sono essenziali, cioè non sintetizzabili dall’organismo e pertanto obbligatori da assumere con la dieta.

Negli ultimi anni il dibattito scientifico si è concentrato su vie metaboliche come il pathway mTOR e sui processi di autofagia, spesso considerati in opposizione: l’attivazione di mTOR tende a reprimere l’autofagia, che però è cruciale per il riciclo cellulare e la manutenzione. In questo articolo si esplora come questi meccanismi coesistano e come le proteine, lungi dall’essere semplicemente “dannose”, possano essere usate in modo strategico per migliorare recupero, performance e salute a lungo termine.

Che cosa sono le proteine e perché contano

Le proteine sono un macronutriente indispensabile: partecipano alla formazione di enzimi, ormoni, strutture cellulari e tessuti. Dal punto di vista chimico sono polimeri di aminoacidi, alcuni dei quali definiti essenziali perché devono essere introdotti con l’alimentazione. Il fabbisogno proteico varia in base a età, stato di salute, livello di attività fisica e condizioni metaboliche come il trauma o la convalescenza. Per questo motivo, qualsiasi valutazione nutrizionale che ignori questi fattori rischia di essere inadeguata e potenzialmente dannosa.

Aminoacidi essenziali e ruoli specifici

Gli aminoacidi essenziali non sono tutti equivalenti: alcuni svolgono funzioni segnaletiche oltre che costruttive. La leucina, ad esempio, è un potente attivatore di mTOR e manda il segnale alla cellula di avviare la sintesi proteica muscolare. I BCAA (valina, isoleucina e leucina) agiscono in sinergia per supportare la crescita e la riparazione tissutale. In chi pratica attività fisica o in pazienti con perdita di massa magra, l’apporto mirato di questi aminoacidi può favorire il mantenimento della massa muscolare e delle funzioni connesse.

MTOR: non solo nemico dell’autofagia

Il pathway mTOR è spesso rappresentato come antagonista dell’autofagia, ma questa è solo una parte della storia. L’attivazione di mTOR è indispensabile per la proliferazione cellulare, la riparazione dei tessuti e il mantenimento del trofismo muscolare. Eliminare o sopprimere cronicanente questa via sarebbe controproducente, soprattutto in contesti come la guarigione da ferite o la prevenzione della sarcopenia negli anziani, condizione che si associa a peggioramento della qualità di vita e aumento della mortalità.

Alternanza tra crescita e riparazione

Più che scegliere tra attivare o inibire mTOR, la strategia efficace è modulare la sua attivazione: periodi di nutrizione ricca attivano processi di crescita, mentre fasi di restrizione o digiuno promuovono l’autofagia e la riparazione cellulare. Questo ritmo è coerente con i cicli biologici che hanno guidato l’evoluzione umana, dove abbondanza e scarsità si alternavano, permettendo al metabolismo di oscillare tra stati di crescita e di manutenzione.

Proteine nella pratica clinica e nello sport

In ambito ospedaliero e nelle situazioni di stress metabolico, l’apporto proteico non è un optional: spesso aumenta il fabbisogno e l’introduzione di aminoacidi specifici diventa terapeutica. Allo stesso modo, chi cerca performance di forza e potenza trova nelle proteine un alleato fondamentale per stimolare la sintesi proteica e il recupero. Demonizzare genericamente le proteine rischia di mettere in pericolo soggetti vulnerabili come gli anziani o pazienti critici.

Arginina e immunonutrizione

L’arginina è un esempio emblematico: definita immunonutriente, è precursore dell’ossido nitrico, importante per la vasodilatazione e la risposta immunitaria, e partecipa alla sintesi della prolina, essenziale per la produzione di collagene. In terapie intensive e nei pazienti politraumatizzati, integrazioni contenenti arginina e altri aminoacidi come la glutamina hanno mostrato miglioramenti nella cicatrizzazione, riduzione delle infezioni e, in alcuni casi, una ridotta durata della degenza.

Whey protein e costruzione della massa muscolare

Tra le fonti proteiche, le whey protein (proteine del siero del latte) sono note per il loro alto valore biologico e per la ricchezza in leucina e BCAA, nutrimenti efficaci per stimolare la sintesi proteica muscolare. Se inserite in un piano dietetico contestualizzato rispetto agli obiettivi e allo stato di salute, le whey diventano uno strumento utile per promuovere recupero, performance e mantenimento della massa magra.

In sintesi, la discussione su proteine, mTOR e autofagia non può ridursi a slogan: serve un approccio che contempli alternanza, contesto clinico e obiettivi individuali. Le proteine sono risorse potenti: se somministrate con criterio possono favorire riparazione, difese immunitarie e funzionalità muscolare, contribuendo così a una reale strategia di prevenzione e longevità.