Dolci a dieta: quali evitare

Riuscire a resistere alla cioccolata o a una fetta di torta è impossibile ma in un regime dimagrante bisogna cercare di fare dei sacrifici per salvaguardare la forma fisica. Per quanto riguarda i dolci non sono del tutto da evitare ma è bene scegliere le alternative che sono maggiormente sane. Scopriamo quali sono e come consumarli.

Dolci a dieta

Quando si segue un regime dimagrante, si sa che ci sono dei cibi che sarebbe meglio non consumare perché ricchi di grassi e zuccheri. I dolci a dieta non sono ammessi infatti, come dimostrano anche i consigli di nutrizionisti, ma è possibile fare delle eccezioni in modo da salvaguardare la linea.

In questo periodo molti si stanno mettendo sotto stretto regime anche per cercare di essere in forma con la bella stagione che, a breve, arriverà. A prescindere dai risultati che si otterranno, mangiare qualcosa di dolce e quindi di zuccheroso non è quasi mai consigliato.

In un regime dimagrante i dolci sono un alimento da demonizzare in quanto, secondo alcuni, sono ritenuti la causa principale dell’aumento di peso. Però, non è detto che tutto ciò corrisponda al vero. Si pensa che per dimagrire bisogna eliminare gli zuccheri dalla dieta ma non è propriamente così.

Un alimento del genere non va del tutto eliminato o bandito dalla tavola in fase dimagrante ma bisogna semplicemente sapere quali mangiare e soprattutto dosare le porzioni. Si possono per esempio, sempre in base al consiglio degli esperti, sostituire con dei dolcificanti artificiali in modo da non sentirsi in colpa.

Dolci a dieta: cosa mangiare

Invece dei dolci sono molti a consumare barrette o snack privi di zuccheri proprio per concedersi qualcosa di dolce ma sembra che anche questi prodotti non siano adeguati. In base ai dati raccolti dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, consumare questi sostituti dello zucchero non aiuterebbe ai fini del dimagrimento.

Sono alternative non indicate in quanto aumentano il senso di fame portando così a un accumulo di adipe che si forma nei punti critici. Il problema non è nel consumo di zuccheri, quanto in una qualità elevata rispetto al proprio fabbisogno. Quindi sì al consumo di zuccheri ma con moderazione.

Al posto dei dolci ci sono delle alternative che aiutano e che favoriscono la remise en forme. Coloro che non riescono a resistere alla voglia di qualcosa di dolce da sgranocchiare possono optare per alimenti più nutrienti, che sono ricchi di fibre, come per esempio, la frutta fresca con delle spezie o cotta al forno.

Il consumo poi di cibi quali mandorle e noci, al massimo una manciata negli spuntini di metà mattina e a merenda, contribuisce a un fabbisogno di nutrienti adatti, ma anche a ridurre la sensazione di fame e quindi a non sentirsi in colpa o abbuffarsi. Il cioccolato fondente, massimo 10-20 grammi o crostate di frutta sono ammesse.

Dolci a dieta: integratore

