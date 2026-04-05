Domenica delle Palme al Getsemani: speranza oltre la guerra

Il 29 marzo 2026, nella cornice aspra del Getsemani, si è tenuta una meditazione che ha sostituito la consueta processione della Domenica delle Palme. In una giornata segnata da restrizioni e da episodi di tensione, i segni esteriori della festa sono mancati: non si sono sventolate palme nelle strade e molte porte dei Luoghi Santi sono rimaste chiuse. Eppure, proprio in quella privazione, la riflessione pone al centro il motivo più profondo della celebrazione: la chiamata alla pace che nasce dal mistero della croce.

La scena del Getsemani è stata anche il luogo da cui si è levata una parola per la città amata: non solo una denuncia della sofferenza, ma un appello alla responsabilità personale e comunitaria. La meditazione ha ricordato che, quando i riti vengono meno, non viene meno la presenza di Cristo tra i suoi: la fede sopravvive alle mancanze esteriori e diventa azione quotidiana a favore della riconciliazione.

Il pianto di Gerusalemme e il senso della testimonianza

Nella riflessione si è sottolineato come il pianto di Gesù su Gerusalemme sia ora, come allora, segno di tenerezza e di rimprovero: non è solo dolore, ma anche un invito a riconoscere il tempo della grazia. Il luogo del Getsemani rimanda al cuore della città che resta simbolo di speranza e di ferite insieme; ricordare questo significa guardare la storia con gli occhi di chi è capace di compassione. Il testo proclamato durante la liturgia ricorda che la pace che Cristo porta non è un semplice accordo politico ma un risultato che passa attraverso la donazione e la verità della risurrezione, non riducibile a compromessi superficiali.

L’esempio del centurione e il paradosso del potere

Un’immagine centrale è stata quella del centurione presente nella narrazione della Passione: un uomo appartenente al mondo della forza che, davanti alla gratuità della sofferenza di Gesù, cambia criterio di giudizio. Qui si rivela il paradosso cristiano: la vera autorità non consiste nel sottomettere l’altro ma nell’offrire la propria vita. Questo discernimento sfida le logiche della violenza e invita a considerare la potenza della donazione come via per la riconciliazione, capace di trasformare il dolore in apertura alla speranza.

Una liturgia senza segni esteriori: significato e responsabilità

La meditazione è avvenuta senza la tradizionale processione che dalla chiesa di Betfage conduceva alla Città Vecchia: un’assenza dovuta alle condizioni di sicurezza e alle limitazioni imposte dalla guerra. Il patriarca Pierbattista Pizzaballa ha presieduto la celebrazione al Getsemani, richiamando la necessità di non disperare davanti ai segni mancanti. La scelta di porre al centro della giornata la croce come fonte di pace è stata indicata come una sfida pratica: non limitarsi alla nostalgia dei riti ma trasformare le nostre giornate in atti concreti di perdono e di servizio agli altri.

Contesto e reazioni alla limitazione dei luoghi di culto

Poche ore prima, sono emerse tensioni legate all’accesso ai Luoghi Santi: al mattino il Patriarcato e la Custodia avevano denunciato impedimenti all’ingresso nel Santo Sepolcro per alcune autorità ecclesiastiche, suscitando preoccupazione e reazioni pubbliche. Le autorità civili hanno dichiarato che le misure erano motivate da ragioni di sicurezza collettiva e da timori per possibili attacchi, mentre i rappresentanti ecclesiali hanno evidenziato la necessità di tutelare la libertà di culto e lo status quo dei luoghi sacri. In questo scambio è emersa la fragilità della convivenza e la necessità di proseguire il dialogo per garantire il diritto alla preghiera e al rispetto reciproco.

Dal dolore alla speranza: un invito pratico

La riflessione conclusiva ha trasformato la mancanza delle palme in un imperativo morale: non portare rami ma assumere la croce come impegno quotidiano. Essere testimoni significa tradurre la fede in azioni concrete di riconciliazione nelle relazioni, nelle famiglie e nelle comunità segnate dalla guerra. La meditazione ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’ultima parola di Dio è il sepolcro vuoto e che la speranza nasce dalla fedeltà che non si arrende, anche quando la strada è sbarrata.

In questa prospettiva, la chiamata rivolta ai fedeli è semplice e radicale insieme: diventare costruttori di pace nei gesti quotidiani, sostenere le vittime della violenza con concretezza e coltivare la riconciliazione senza clamore. Così, anche in assenza di riti pubblici, la presenza di Cristo resta viva tra chi continua a seguire il cammino della testimonianza. Amen.