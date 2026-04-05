Labubu Lazy Yoga: guida alla serie POP MART in blind box

La Labubu – Lazy Yoga Series è una collezione di figurine ideata da POP MART che celebra lo yoga in chiave giocosa e rilassata. Pensata per appassionati di design e per i collezionisti, la serie è stata rilasciata il 9 agosto 2026 ed è composta da personaggi in pose pacate, perfetti come oggetti d’arredo o come pezzi di una collezione tematica. In questo articolo analizziamo le specifiche tecniche, il formato di vendita e le condizioni delle confezioni per aiutarti a scegliere con consapevolezza.

Ogni figurina è proposta in blind box, una formula che aggiunge il fattore sorpresa all’acquisto: non è possibile selezionare il modello desiderato prima dell’apertura. Le riproduzioni sono realizzate in ABS/PVC e si collocano in un range di altezza compreso tra 5,2 cm e 11,3 cm (circa 2,05 – 4,45 pollici). È importante notare che le misure possono variare leggermente per motivi produttivi e di misurazione, con un’incertezza indicativa di circa 0,19-0,39 pollici.

Specifiche tecniche e dettagli di prodotto

Dal punto di vista materico, le figure sono stampate in ABS e PVC, materiali comuni per il settore dei collectible per la loro resistenza e definizione dei dettagli. L’altezza variabile tra 5,2 e 11,3 cm rende la serie adatta a esposizioni su scaffali, scrivanie o come complemento a set più ampi. Per chi tiene conto delle normative o della sicurezza, segnaliamo che questi oggetti non sono indicati per bambini di età inferiore ai 15 anni: la classificazione è pensata per evitare rischi legati a parti piccole o materiali non destinati all’uso infantile.

Misure e variabilità

Quando si considerano le dimensioni, è utile ricordare che la conversione in pollici è approssimativa: il range 5,2-11,3 cm corrisponde a circa 2,05-4,45 pollici, con possibili scostamenti legati al processo produttivo. Inoltre, i colori percepiti possono cambiare in funzione delle condizioni di illuminazione e delle impostazioni del display. Per questo motivo, le descrizioni tecniche includono l’avvertimento sulla variabilità cromatica e dimensionale per garantire trasparenza nella presentazione del prodotto.

Il valore del blind box

Il formato blind box è centrale nell’esperienza di acquisto: oltre a valorizzare la componente collezionistica, crea una dinamica di scambio e sorpresa tra appassionati. Per molti collezionisti il fascino risiede proprio nell’impossibilità di scegliere il personaggio esatto, che favorisce il trading e la ricerca del pezzo raro. Allo stesso tempo, chi preferisce evitare la variabilità può optare per acquisti mirati attraverso canali che offrono foto e verifiche pre-acquisto.

Condizioni delle confezioni e sconti applicati

Le condizioni della scatola influiscono sul valore percepito dell’oggetto e sulla sua commerciabilità: per questo motivo vengono adottate categorie standard che descrivono lo stato esterno della confezione e, talvolta, del blister interno. Nella nostra classificazione troviamo gradazioni che vanno da MINT a OUT OF BOX, con sconti progressivi per riflettere eventuali imperfezioni o l’assenza della confezione. Chi è interessato a ricevere fotografie dettagliate può richiedere ulteriori immagini tramite contatto diretto.

Descrizione delle principali categorie

MINT: la scatola è in condizioni eccellenti, con difetti molto rari e trascurabili. NEAR MINT (risparmi il -10%): piccoli segni non evidenti come leggere increspature o pieghe poco visibili. NO MINT (risparmi il -20%): presenza di usura moderata, lievi ammaccature o strappi minori. DAMAGED (risparmi il -33%): danni evidenti come schiacciamenti o grossi strappi; possibile scollatura della vetrina. OUT OF BOX (risparmi il -40%): prodotto privo di confezione e/o blister interno.

Ordini, spedizioni, resi e garanzie

L’acquisto si perfeziona con l’invio dell’ordine e la conferma tramite email contenente il relativo numero d’ordine: questo processo implica l’accettazione delle comunicazioni necessarie alla conclusione del contratto. Il cliente dispone di 24 ore per cancellare l’ordine telefonando o contattando il servizio clienti. La consegna dei prodotti disponibili è generalmente prevista entro 48/72 ore dal passaggio al corriere, salvo imprevisti. Il contratto di vendita è regolato dalla Legge Italiana e si intende concluso in Italia.

Per quanto riguarda la politica di reso, aggiornata al 12/08/2026, il cliente ha il diritto di annullare il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della merce se i prodotti non sono stati aperti e la confezione è integra. I rimborsi vengono effettuati entro 14 giorni dal ricevimento del reso, al netto delle spese di spedizione. È disponibile un servizio assicurativo opzionale che copre danni da trasporto e facilita la sostituzione o il rimborso. Per problemi relativi a spedizioni errate o articoli danneggiati, è richiesto l’invio di foto o video per una valutazione personalizzata.

Se acquisti prodotti in pre-order, ricorda che i tempi dipendono dal produttore: tali articoli non sono rimborsabili ma possono essere sostituiti con prodotti di pari o superiore valore nel caso di ritardi o indisponibilità. Per ulteriori informazioni o per richiedere immagini dettagliate di specifici lotti, contatta il servizio clienti: la trasparenza e l’assistenza sono fondamentali per chi colleziona.