Il ciclo mestruale spesso può arrivare nel momento meno opportuno, magari in concomitanza con competizioni sportive, ferie o eventi importanti. Ecco come anticipare il ciclo di una settimana con 10 rimedi naturali.

E’ possibile anticipare il ciclo di una settimana? 10 rimedi naturali

Anticipare il ciclo di una settimana, o anche solo di qualche giorno, in alcune situazioni come ferie ed eventi, è l’ideale. Per fortuna esistono dei rimedi naturali che aiutano a farsi venire il ciclo con qualche giorno di anticipo, senza particolari controindicazioni per il fisico. Ecco 10 rimedi naturali per anticipare il ciclo.

Attività fisica: un’attività fisica moderata e regolare fa bene sempre, a qualsiasi età, dall’infanzia alla menopausa. E può rivelarsi utile anche per anticipare il ciclo senza pillola. Il movimento infatti facilita la circolazione del sangue, anche nella zona pelvica; gli addominali inoltre rafforzano la muscolatura, cosa che aiuta a prevenire i dolori mestruali.

Auto convincimento: la durata e l’arrivo del ciclo vengono regolati anche dal cervello umano. Nella tradizione popolare è convinzione comune che sforzarsi di pensare intensamente e con convinzione ad un ciclo anticipato può contribuire a far sì che questo accada, dal momento che il comando cerebrale è volto in tal senso.

Acqua calda: l’acqua calda è un elemento naturale che aiuta spontaneamente a rilassare la muscolatura. Fare diverse docce calde in concomitanza con l’arrivo del ciclo può contribuire a far defluire meglio il sanguinamento, anticipando di qualche giorno la data delle mestruazioni.

Pediluvio: fare un pediluvio in acqua calda e camomilla rilassa l’organismo e stimola l’arrivo del ciclo mestruale. Il pediluvio per il ciclo può diventare un gradevole momento di relax che non presenta alcuna controindicazione.

Tisane alla cannella: tra le diverse proprietà della cannella c’è anche quella di stimolare naturalmente l’arrivo del ciclo mestruale. Bere una tisana calda con questo ingrediente più volte al giorno può aiutare a spronare l’organismo in tal senso.

Come visto, esistono diversi metodi naturali per riuscire ad anticipare l’arrivo del ciclo mestruale, da una settimana a qualche giorno. Ma non sono finiti, anzi. Se ne trovano davvero tanti di rimedi collegati al ciclo, eccone altri da seguire.

Fare un massaggio addominale: uno o più massaggi al ventre possono aiutare a rilassarsi e ad anticipare il ciclo soprattutto se si percepisce una certa preoccupazione per le mestruazioni in ritardo. Optando per un auto-massaggio ci si può sdraiare sul letto, effettuando dei movimenti circolari sull’addome, stimolando e migliorando al tempo stesso la circolazione sanguigna.

Vitamina C: la Vitamina C ha proprietà emmenagoghe e favorisce le contrazioni dell’utero. Per ottenere dei benefici apprezzabili si possono assumere quotidianamente degli integratori specifici o mangiare alimenti che la contengono (come papaya, peperoni, agrumi e pomodori).

Papaya: per indurre le mestruazioni il succo di papaya, tra le bevande, deve essere bevuto più volte al giorno nel periodo che precede l’arrivo del ciclo per stimolare la sua venuta.

Dong quai: la medicina tradizionale cinese offre come rimedio il Dong quai o Angelica sinensis, un’erba chiamata anche “ginseng femminile” per le sue proprietà. E’ un tonico che agisce sull’apparato sessuale femminile con effetti benefici non solo per ristabilire la regolarità del ciclo, ma anche per alleviare i dolori mestruali.

Integratori con erbe: sono molti gli integratori a base di erbe funzionali a stimolare il ciclo. L’angelica cinese e il bai mudan, ad esempio, favoriscono la circolazione del sangue. L’actaea racemosa stimola il flusso mestruale, mentre il leonurus cardiaca contrae l’utero.