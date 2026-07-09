Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: diffusione veloce e sperimentazione in corso

La Repubblica Democratica del Congo affronta un focolaio di Ebola causato dal raro ceppo Bundibugyo che le autorità sanitarie continentali hanno definito «più rapida mai registrata». L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato il bilancio a 600 decessi confermati e a 1.759 casi conclamati dall’inizio dell’epidemia, dichiarata a metà maggio. In assenza di un vaccino o di una terapia approvata specifica per questo ceppo, la risposta sanitaria è stata intensificata ma resta sotto pressione.

Distribuzione geografica e impatto sui pazienti nell’est del paese

Il focolaio è principalmente concentrato nella provincia orientale di Ituri con casi segnalati anche in altre aree vicine. Nella città mineraria di Mongbwalu identificata come epicentro, si registrano tassi di mortalità e difficoltà di accesso alle cure che complicano gli sforzi di controllo. Secondo i dati disponibili, 253 persone risultano guarite, mentre 628 pazienti con diagnosi confermata sono attualmente in isolamento o ricoverati. La presenza di gruppi armati e l’instabilità locale contribuiscono a rendere più difficile la risposta sanitaria.

Diffusione transfrontaliera e situazione in Uganda

La vicinanza geografica e gli spostamenti di popolazione hanno portato casi anche oltre confine: in Uganda il numero di decessi legati all’epidemia è fermo a 2 con 20 casi confermati. Le autorità regionali tengono monitorati i focolai transfrontalieri per evitare nuovi contagi e per coordinare misure di sorveglianza.

Risposta internazionale, sperimentazione clinica e ruolo delle istituzioni

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Africa Cdc hanno segnalato un aumento degli sforzi per contenere l’epidemia e per supportare le strutture locali. È stata avviata una sperimentazione clinica nazionale su due trattamenti sperimentali iniziata il 02 luglio con l’obiettivo di valutare efficacia e sicurezza di opzioni terapeutiche mirate al ceppo Bundibugyo. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha sottolineato che «La sperimentazione clinica di due trattamenti è iniziata fin dall’identificazione del primo paziente», indicando una rapida attivazione dei protocolli di ricerca.

Dal punto di vista istituzionale, il coinvolgimento di leader africani è stato rilevante: il presidente Cyril Ramaphosa e il capo dell’Africa CdcJean Kaseya hanno visitato Kinshasa per coordinare gli interventi e sottolineare la necessità di una risposta congiunta. L’Africa Cdc ha definito la situazione come una minaccia che si propaga più rapidamente della capacità di risposta sanitaria e ha richiamato l’attenzione sulla necessità di risorse e coordinamento.

Gestione dei centri di cura e carico ospedaliero

I centri dedicati al trattamento dei casi di Ebola registrano forti pressioni operative: molti reparti sono sovraccarichi e il personale locale fatica a far fronte all’afflusso di pazienti. Le misure di isolamento e trattamento rimangono la strategia principale, con particolare attenzione alla rapida identificazione dei casi e al contenimento dei contatti stretti per evitare nuove catene di trasmissione.

La situazione è monitorata anche per eventuali cambiamenti nella dinamica del virus: l’Oms ha osservato che il ceppo nel paese continua a mostrare una trasmissione sostenuta, rendendo urgente il rafforzamento delle attività di sorveglianza, diagnosi e trattamento. Il coordinamento tra enti internazionali e autorità locali è centrale per garantire l’accesso ai servizi sanitari nelle zone colpite.

La sperimentazione clinica avviata il 02 luglio rappresenta un passo importante nella ricerca di opzioni terapeutiche, mentre la risposta sanitaria continua a fare fronte a pressioni significative sul terreno.