Yoga all’aperto e aperitivo: l’appuntamento settimanale di luglio e settembre

Immagina di iniziare la tua serata con una pratica di vinyasa yoga immerso nel verde, seguita da un aperitivo rigenerante. Questo è ciò che Gaia Bertoli propone ogni mercoledì di luglio e settembre nel suggestivo giardino di Gres Art 671.

Un’occasione unica per coniugare movimento e relax in un contesto naturale, dove il corpo e la mente trovano armonia. L’iniziativa è pensata per chi desidera dedicare del tempo a se stesso, migliorando il proprio benessere in un ambiente sereno e accogliente.

Un’esperienza unica di benessere

Ogni mercoledì, a partire dalle 18:30 Gaia Bertoli conduce una lezione di vinyasa yoga una pratica dinamica che unisce respiro e movimento per migliorare flessibilità, forza e consapevolezza corporea. La sessione, della durata di un’ora, è seguita da un aperitivo all’aperto, un momento di condivisione e relax per chiudere la giornata nel migliore dei modi.

L’evento è pensato per tutti i livelli di pratica, dai principianti agli esperti, e si svolge nel giardino di Gres Art 671, un luogo incantevole che offre un’atmosfera tranquilla e rigenerante. In caso di maltempo, le lezioni si spostano negli spazi interni, garantendo comunque un’esperienza di qualità.

Dettagli pratici e costi

La partecipazione alla singola lezione ha un costo di €25,00 mentre è possibile acquistare un pacchetto di quattro lezioni a €80,00. Per i member sono previsti sconti speciali: €15,00 per la singola lezione e €55,00 per il pacchetto di quattro lezioni.

Per partecipare, è necessario portare con sé un tappetino e eventuali props utilizzati durante la pratica. I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto.

Un’opportunità per il benessere e la socializzazione

L’iniziativa di Gaia Bertoli non è solo un’occasione per praticare yoga, ma anche un momento di socializzazione e condivisione. L’aperitivo che segue la lezione permette di conoscere nuove persone e scambiare esperienze in un contesto informale e rilassato.

Il giardino di Gres Art 671, con la sua atmosfera suggestiva, è il luogo ideale per unire benessere fisico e mentale. Le sessioni di yoga, guidate da un’insegnante esperta come Gaia Bertoli, offrono un’opportunità unica per migliorare la propria salute e il proprio equilibrio interiore.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza rigenerante ogni mercoledì di luglio e settembre. Unisciti a noi per una serata di yoga e relax, un momento tutto per te in un contesto naturale e accogliente.