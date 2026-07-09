Yoga all'aperto e aperitivo: l'appuntamento settimanale di luglio e settembre
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Yoga all’aperto e aperitivo: l’appuntamento settimanale di luglio e settembre

Ogni mercoledì di luglio e settembre, Gaia Bertoli guida una sessione di vinyasa yoga nel giardino di Gres Art 671, seguita da un rilassante aperitivo.

Immagina di iniziare la tua serata con una pratica di vinyasa yoga immerso nel verde, seguita da un aperitivo rigenerante. Questo è ciò che Gaia Bertoli propone ogni mercoledì di luglio e settembre nel suggestivo giardino di Gres Art 671.

Un’occasione unica per coniugare movimento e relax in un contesto naturale, dove il corpo e la mente trovano armonia. L’iniziativa è pensata per chi desidera dedicare del tempo a se stesso, migliorando il proprio benessere in un ambiente sereno e accogliente.

Un’esperienza unica di benessere

Ogni mercoledì, a partire dalle 18:30 Gaia Bertoli conduce una lezione di vinyasa yoga una pratica dinamica che unisce respiro e movimento per migliorare flessibilità, forza e consapevolezza corporea. La sessione, della durata di un’ora, è seguita da un aperitivo all’aperto, un momento di condivisione e relax per chiudere la giornata nel migliore dei modi.

L’evento è pensato per tutti i livelli di pratica, dai principianti agli esperti, e si svolge nel giardino di Gres Art 671, un luogo incantevole che offre un’atmosfera tranquilla e rigenerante. In caso di maltempo, le lezioni si spostano negli spazi interni, garantendo comunque un’esperienza di qualità.

Dettagli pratici e costi

La partecipazione alla singola lezione ha un costo di €25,00 mentre è possibile acquistare un pacchetto di quattro lezioni a €80,00. Per i member sono previsti sconti speciali: €15,00 per la singola lezione e €55,00 per il pacchetto di quattro lezioni.

Per partecipare, è necessario portare con sé un tappetino e eventuali props utilizzati durante la pratica. I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare in anticipo per assicurarsi un posto.

Un’opportunità per il benessere e la socializzazione

L’iniziativa di Gaia Bertoli non è solo un’occasione per praticare yoga, ma anche un momento di socializzazione e condivisione. L’aperitivo che segue la lezione permette di conoscere nuove persone e scambiare esperienze in un contesto informale e rilassato.

Il giardino di Gres Art 671, con la sua atmosfera suggestiva, è il luogo ideale per unire benessere fisico e mentale. Le sessioni di yoga, guidate da un’insegnante esperta come Gaia Bertoli, offrono un’opportunità unica per migliorare la propria salute e il proprio equilibrio interiore.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza rigenerante ogni mercoledì di luglio e settembre. Unisciti a noi per una serata di yoga e relax, un momento tutto per te in un contesto naturale e accogliente.

Scritto da Camilla Pellegrini

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