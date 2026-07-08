Consigli pratici per affrontare la menopausa durante l'estate
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Consigli pratici per affrontare la menopausa durante l’estate

L'estate può essere un periodo difficile per le donne in menopausa. Scopri come gestire vampate e sudorazione con questi utili consigli.

L’arrivo dell’estate è spesso associato a vacanze e momenti di relax, ma per le donne in perimenopausa o menopausa i mesi estivi possono trasformarsi in una vera e propria sfida. Le alte temperature possono accentuare i sintomi tipici di questa fase della vita, come le vampate di calore e la sudorazione profusa rendendo il quotidiano più complesso.

Le fluttuazioni ormonali caratteristiche della menopausa, in particolare il calo degli estrogeni influenzano l’ipotalamo l’area del cervello responsabile della termoregolazione. Questo può portare a una ridotta tolleranza alle variazioni di temperatura, rendendo le vampate più frequenti e intense durante l’estate.

Sintomi della menopausa che si accentuano con il caldo

Durante i mesi estivi, i sintomi vasomotori tendono a manifestarsi con maggiore frequenza e intensità. Le donne possono sperimentare vampate improvvise, sudorazione eccessiva, irritabilità e stanchezza. Questi disturbi possono essere suddivisi in base al momento della giornata in cui si presentano:

Manifestazioni diurne

Durante il giorno, le donne possono avvertire vampate improvvise, sudorazione evidente a livello del volto e del petto, irritabilità transitoria e spossatezza muscolare indotta dall’afa.

Disturbi del sonno

Di notte, l’insonnia iniziale o da risveglio, le sudorazioni notturne e le palpitazioni possono interrompere il riposo, esacerbando la stanchezza e l’ansia durante il giorno.

Strategie per alleviare i sintomi

Per gestire al meglio i sintomi della menopausa durante l’estate, è fondamentale adottare alcune misure pratiche. Ecco alcuni consigli utili:

Mantenere un’adeguata idratazione è essenziale. Bere liquidi a piccoli sorsi durante tutto il giorno aiuta a supportare la sudorazione e a mantenere l’equilibrio termico del corpo.

Scegliere abiti leggeri e traspiranti, preferibilmente in cotone naturale, lino o seta, può fare una grande differenza. Evitare tessuti sintetici che trattengono l’umidità sulla pelle.

Gestire gli ambienti domestici è altrettanto importante. Utilizzare la ventilazione meccanica o il condizionatore d’aria per mantenere gli ambienti freschi, specialmente in camera da letto, può aiutare a ridurre il disagio.

Modificare le abitudini alimentari può essere d’aiuto. Evitare cibi piccanti, alcol e bevande troppo calde, che stimolano la vasodilatazione periferica. Preferire pasti leggeri e frazionati nel corso della giornata per non sovraccaricare la digestione.

Alimentazione e attività fisica

Mantenere un peso corporeo ottimale attraverso una dieta equilibrata e lo svolgimento di un’attività fisica regolare è fondamentale. Il tessuto adiposo in eccesso agisce come un isolante termico, ostacolando la dispersione del calore corporeo e intensificando la severità delle vampate.

Una dieta mediterranea, ricca di verdure fresche, frutta, cereali integrali e calcio, sostiene il metabolismo e protegge l’apparato cardiocircolatorio. Lo svolgimento di un esercizio fisico moderato, come la camminata veloce, il nuoto o lo yoga, eseguito nelle ore più fresche, stimola la sintesi di endorfine e stabilizza il sistema nervoso autonomo.

Quando consultare il ginecologo

Quando i rimedi comportamentali e dietetici non sono sufficienti a garantire una qualità di vita accettabile, è opportuno consultare lo specialista ginecologo per valutare trattamenti medici ufficiali. La medicina moderna dispone di opzioni terapeutiche sicure ed efficaci, che devono essere calibrate sulle reali esigenze e sulla storia clinica della singola paziente.

Le soluzioni terapeutiche includono la Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) trattamenti non ormonali e fitoterapici standardizzati. Chiedere una valutazione medica diventa indispensabile quando i disturbi compromettono gravemente il sonno notturno, limitano le attività lavorative o alterano la vita di relazione.

È fondamentale sottolineare che gli integratori vanno considerati con estrema prudenza e assunti solo dopo un confronto diretto con il proprio medico curante o con il ginecologo. Sostanze apparentemente innocue, come i fitoestrogeni della soia ad alto dosaggio, possono presentare controindicazioni specifiche in donne con una storia di patologie ormono-dipendenti.

Con le giuste misure, è possibile vivere i mesi estivi in totale serenità.

Scritto da Camilla Pellegrini

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