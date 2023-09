Emma Stone è una delle attrice di Hollywood più note e amate a livello internazionale. La bella e talentuosa 34enne si tiene in forma seguendo uno stile di vita sano e una dieta proteica. Ecco cosa mangia la Stone.

Emma Stone svela la sua dieta ad alto contenuto proteico

Emma Stone è uno dei volti più belli di Hollywood. E la sua abilità nella recitazione non smette mai di lasciare a bocca aperta i suoi fan. L’abbiamo vista tutti in film come The Amazing Spider-Man, Battle of the Sexes, Easy A, Crazy Stupid Love e La La Land per cui ha vinto l’Oscar alla miglior attrice.

Il prossimo anno sarà al cinema come protagonista in Povere Creature! presentato in anteprima mondiale all’80ª Mostra di Venezia. Come si tiene così in forma la 43enne?

Il programma dietetico di Emma Stone si concentra fondamentalmente sul mangiare il più sano possibile. E le sue buone abitudini alimentari vengono mostrate attraverso il suo corpo ben muscoloso e in forma. La dieta di Emma Stone prevede una quota maggiore di proteine ​​e una quota moderata di grassi. Il suo apporto di carboidrati è piuttosto variabile e continua a cambiare a seconda del ruolo che deve ricoprire.

La dieta della Stone è composta da frutta e verdura fresca, cereali integrali, alimenti biologici e naturali e fonti di proteine ​​magre. Inoltre consuma ogni giorno quantità adeguate di acqua per mantenersi idratata. Il caffè sembra essere la bevanda preferita di Emma e la mantiene energica.

Emma è sempre rimasta lontana dal fare affidamento sulle diete alla moda poiché crede che non abbia senso privarsi del consumo di determinati alimenti. Quindi, segue semplicemente una dieta semplice ma nutriente e si allena intensamente per mantenere il suo splendido corpo. E questo approccio ha sempre funzionato a suo favore.

Inoltre, l’attrice americana cambia il suo programma di dieta in base al ruolo che sta interpretando. Ad esempio, per aumentare la massa per Battle of the Sexes, Emma ha aumentato il suo apporto calorico a 3000 calorie al giorno.

Al contrario, mentre si preparava per La La Land, la Stone ha limitato l’assunzione di carboidrati e ha mantenuto il consumo di dolci al minimo. Questo le ha permesso di ottenere un fisico snello e tonico proprio come quello di una ballerina professionista.

La dieta di Emma Stone: cosa mangia l’attrice

Come visto, la dieta della bellissima e famosa attrice Emma Stone prevede un apporto prevalente di proteine e meno carboidrati e grassi. Ma dato che il suo è uno stile di vita durato e non solo una dieta del momento, la Stone è sempre stata piuttosto disciplinata nel rispettare il suo programma di dieta.

Quindi, come modo per spronarsi, a volte le piace mangiare qualcosa di “grasso”, o “proibito”. Comunque Emma non consuma prodotti alimentari eccessivamente lavorati o che contengono ingredienti chimici o additivi artificiali.

Emma Stone ricorreva al consumo di frullati di proteine ​​del siero di latte quando le veniva richiesto di mettere su massa. Li consuma ancora per aumentare il suo apporto proteico complessivo che mantiene i suoi muscoli in uno stato anabolico.

Inoltre assume anche ashwagandha che aiuta a ridurre i livelli di ansia e ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Ha effetti positivi anche sulla forza muscolare.

Ultimo ma non meno importante, Emma integra il suo piano nutrizionale con l’olio UDO che aiuta a contrastare l’infiammazione, facilitando la riparazione delle cellule danneggiate e eliminando le tossine dal corpo.