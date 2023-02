Emorroidi: la dieta corretta e il miglior rimedio naturale

Le emorroidi, se non trattate, possono anche peggiorare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come trattarle con il miglior rimedio naturale e, nel frattempo, come tenere a bada i sintomi con una dieta corretta.

Emorroidi: cosa non mangiare

Le emorroidi sono vene dilatate o gonfie, molto simili alle vene varicose, e si possono formare all’interno del retto o nella parte bassa. Esistono tipologie diverse di emorroidi e diverse possono essere anche le cause, sebbene poi i fattori che le determinano, ad oggi, restano sconosciuti.

Questo fenomeno è molto comune negli adulti, si affronta con approcci e soluzioni differenti, ma anche l’alimentazione può giocare un ruolo determinante nel peggiorare o alleviare la condizione.

Tutti gli alimenti poveri di fibre possono peggiorare la stitichezza e, di conseguenza, aggravare i sintomi delle emorroidi. Lo stesso discorso vale per la farina non integrale, tutta la carne in generale e i latticini. Da evitare soprattutto gli alimenti processati e, in generale, il cosiddetto “cibo spazzatura”.

Emorroidi: cosa mangiare

Le fibre sono la soluzione ideale per chi soffre di emorroidi. Queste, che possono essere solubili o insolubili, tengono a bada i sintomi delle emorroidi, sebbene non siano l’unica soluzione o non siano la soluzione. Ovviamente, se non siete abituati al consumo delle fibre, dovreste iniziare ad assumerle gradualmente. In linea di massima, è importante non superare le dosi giornaliere raccomandate per evitare la formazione di gas intestinale e gonfiore. Avena e orzo cotti, ad esempio, sono alimenti ricchi di fibre, da preferire nel caso soffrite di emorroidi.

Assumere regolarmente frutta secca e legumi, in particolare noci, lenticchie e fagioli. In generale, evitare la farina bianca e preferire quella integrale o, comunque, altri tipi di farina.

Frutta fresca e verdura sono fondamentali per chi soffre di emorroidi. E poi aiutano l’organismo a restare idratato. L’idratazione è fondamentale se si soffre di emorroidi. Per questo motivo è importante bere almeno due litri di acqua al giorno.

Emorroidi: miglior rimedio naturale

Gli approcci nel trattamento delle emorroidi sono diversi perché dipende dalla tipologia di emorroidi e anche dalla causa. Sebbene sconosciuta, nella maggior parte dei casi, infatti, non è detto che vi siano persone che ne soffrono e conoscono la causa. Sicuramente, alcune creme, lozioni o gel possono alleviare i sintomi che le persone avvertono in caso di emorroidi.

Sfortunatamente, non tutte le soluzioni presenti in commercio, che promettono di curare i sintomi delle emorroidi funzionano correttamente o garantiscono davvero quello che promettono. In alcuni casi, poi, i benefici sono limitati nel tempo e, dopo poche settimane, ricompare la sofferenza.

Proctolen è la prima soluzione sulla quale fare affidamento nel caso soffriate di emorroidi. Si tratta di un emulgel, prodotto interamente nei laboratori italiani, a base di principi attivi naturali, come la Centenella, l’Acqua di Amamelide e l’Estratto di Camomilla. Estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, per preservarne proprietà e purezza, questi ingredienti agiscono in sinergia, subito dopo l’applicazione della soluzione, e migliorano la condizione all’istante.

Grazie ai benefici ottenuti e verificati, è definito dai consumatori il miglior rimedio naturale contro le emorroidi.

