Make-up autunnale: trucchi per esaltare l’abbronzatura con i consigli di Deborah Italia

L’estate è finita, ma il sole ha lasciato un segno indelebile sul nostro viso. L’abbronzatura è ancora lì, e il make-up deve adattarsi a questo nuovo colorito. Luca Mannucci, international make-up artist di Deborah Italia, ci svela come procedere passo dopo passo per esaltare la nostra tintarella.

«Il trucco autunnale deve seguire il livello della tintarella, più o meno scura», afferma Mannucci. «Per esaltarla, è fondamentale lasciare da parte i beige che tendono a ingrigire la pelle e optare per colori caldi e texture leggere, per evitare un effetto troppo pesante».

La base perfetta per un make-up autunnale

La prima domanda che ci poniamo è: c’è ancora bisogno del fondotinta? «L’abbronzatura da sola non basta», spiega Mannucci. «La pelle è spesso opaca e disidratata. Per un effetto flash beauty, è necessario ritoccare il colorito. La scelta vincente in questo periodo è un fondotinta sierico o una crema colorata, che arricchiscono la pelle di principi idratanti e offrono una copertura leggera, uniformando senza nascondere la tintarella».

Il colore giusto? «Toni ambrati e caldi, tipicamente estivi, se l’abbronzatura è ancora marcata. Quando il viso inizia a schiarirsi, si può miscelare un prodotto di una tonalità chiara con uno di uno-due toni più scuri, sempre con un sottofondo aranciato. Per le pelli giovani, un finish glow è perfetto, mentre per le over 50 è meglio optare per un finish satinato che evidenzia meno i difetti».

Il correttore giusto per le occhiaie estive

«Le occhiaie ci sono anche d’estate!», sottolinea Mannucci. «Per il correttore, come per il fondotinta, è importante scegliere il colore giusto. Niente beige chiaro, che creerebbe un’ombra grigia. Meglio optare per un correttore aranciato o color pesca».

Blush e texture per un make-up perfetto

A fine estate, le texture più interessanti sono i blush in crema o liquidi, che offrono maggiore idratazione e lucentezza. «Per un’abbronzatura appena accennata, i toni rosa corallo, rosa pesca e rosa aranciato sono perfetti. Quando il tono è ancora marcato, è meglio virare verso il rosso mattone, il marrone mattone o la terra di Siena, per avere più luce e scolpire zigomi e guance con l’intensità necessaria».

Occhi e bocca: i dettagli che fanno la differenza

Per quanto riguarda gli occhi, Mannucci consiglia un look semplice ma efficace: pelle uniformata ma trasparente, rossetto in primo piano, kajal nero o marrone testa di moro sfumato sopra e sotto gli occhi e mascara nero. «Per le patite degli occhi colorati, uno smoke eyes sui toni del marrone con una punta di rosso o bordeaux al centro è perfetto. Rinuncia alle palette chiarissime che creano contrasti troppo netti con l’abbronzatura. Bronzo, verde petrolio, blu scuro e viola sono tinte ancora accattivanti, ma stese a tutta palpebra stanno meglio sulle pelli giovani. Dopo una certa età, un tratto di matita in queste tinte decise è sufficiente, insieme all’immancabile mascara nero o marrone scuro per le bionde».

Per la bocca, la moda suggerisce di contornare le labbra con una matita più scura, color legno scuro, da sfumare anche all’interno. «Altrimenti, punta su un rossetto mattone, rosso profondo o frutti di bosco. Glossy se la base è satinata, matt se è glow».