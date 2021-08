I bambini hanno una pelle molto delicata e per questo motivo sono facilmente soggetti ad eritemi solari. Chiaramente quindi è fondamentale cercare di proteggere i bambini dal sole, ma a volte il problema potrebbe cogliere alla sprovvista. Tutti i genitori quindi dovrebbero conoscre i migliori rimedi naturali in grado di risolvere il problema dell’eritema solare.

Amido di riso per ridurre il dolore dell’eritema solare nei bambini

La prima cosa da fare in caso di eritemi solari nei bambini è di certo cercare di eliminare il dolore. Per farlo consigliamo di optare per bagni e impacchi a base di amido di riso. Questi sono infatti dei veri e propri toccasana in quanto rinfrescano in modo naturale e riducoon anche il prurito.

Effettuare degli impacchi con l’amido di riso permette poi di decongestionare la parte arrossata e di asciugare la pelle soprattutto in caso di piccole vescicole.

Per sfruttare questo rimedio vi suggeriamo di mettere in acqua dei fiocchi di amido di riso e si procedere effettuando appunto impacchi sulla pelle.

Idratare la pelle dei bambini in caso di eritema solare

In caso di eritema solare nei bambini è fondamentale procedere immediatamente con l’idratazione della pelle. Per farlo vi consigliamo di optare per creme ricche ed emollienti.

In particolare suggeriamo di utilizzare creme a base di calendula in quanto questo è un ottimo rimedio naturale in caso di ustioni e di eritemi.

Sfruttando questo rimedio riuscirete anche a ridurre il fastidio e il prurito chei bambini provano in quanto essa svolge un’azione lenitiva e anti-infiammatoria.

Eritema solare nei bambini: i benefici dell’iperico

Un altro ottimo rimedio naturale è di certo l’estratto oleoso di iperico. Questo prodotto infatti riesce a contrastare in modo efficace le ustioni di primo grado, le ulcere e anche le piaghe.

Suggeriamo di applicare questo prodotto immediatamente dopo gli impacchi con l’amido di riso per ottenere un effetto lenitivo.