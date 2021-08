La melissa è una pianta ricca di benefici per la pelle in quanto offre delle proprietà cosmetiche davvero molto importanti. I motivi per utilizzare la melissa sulla cute sono quindi numerosi e per questo motivo vi suggeriamo di tenere in considerazione il suo utilizzo.

Melissa per la pelle sensibile

La melissa è un ottimo rimedio naturale per la pelle in quanto vanta delle proprietà cosmetiche davvero importanti. In particolare questa pianta è ideale per decongestionare e per lenire la pelle sensibile e arrossata.

Le proprietà lenitive della melissa sono legate soprattutto all’acido rosmarinico che risulta ideale per trattare proprio le pelli più sensibili.

Questa pianta è in grado di ridurre il prurito e il bruciore, inoltre riesce a cicatrizzare e a velocizzare la guarigione delle lesioni della cute.

Azione antiage della melissa sulla pelle

Tra i benefici per la pelle offerti dalla melissa ci sono anche quelli legati alle sue proprietà antiage. Questa pianta viene utilizzata per proteggere la cute dai radicali liberi e infatti per questo riesce a rallentare il processo di invecchiamento cutaneo in maniera del tutto naturale.

Gli estratti di melissa sono spesso quindi utilizzati all’interno di creme e anche di latte detergenti e tonici capaci di lenire e di tonificare la pelle.

Melissa contro la pelle impura

La melissa è ideale contro la pelle impura e proprio per questo motivo chi soffre di acne dovrebbe iniziare a sfruttare i benefici di questa straordinaria pianta.

Le proprietà astringenti e disinfettanti della melissa sono utili in caso di pelle impura in quanto consente di migliorare la salute della cute. In questo caso si può aggiungere la melissa alla crema viso da giorno e applicarla localmente.

In alterantiva consigliamo di diluire un paio di gocce di olio essenziale in un cucchiaio di olio di mandorle dolci e di applicare il tutto sulle zone colpite dal problema.