L’eritema solare è un problema molto frequente in estate e si manifesta a volte quando ci si espone troppo al sole. Proprio per questo motivo è essenziale essere preparati e sapere come affrontare la cosa in modo corretto. Allo scopo di darvi una mano, abbiamo deciso di suggerirvi alcuni utili rimedi naturali davvero efficaci.

Amido per combattere l’eritema solare

Uno dei migliori rimedi naturali per combattere gli eritemi solari è di certo l’amido. Utilizzare prodotti ricchi di amido infatti consente di migliorare la situazione e di ridurre il fastidio. Un consiglio che vi diamo è quello di applicare sulla pelle delle fettine di patata cruda sbucciata in modo da aiutare i vasi sanguigni a restringersi riducendo le infiammazioni.

In alternativa alle patate si possono usare anche mollica di pane imbevuta di acqua oppure delle fettine di mela o ancora delle fettine di banana.

Tutti questi rimedi infatti danno un grande sollievo.

Camomilla contro l’eritema solare

Un altro metodo naturale per ridurre i problemi causati dagli eritemi è di certo la camomilla. Consigliamo infatti di realizzare degli impacchi a base di camomilla per lenire le infiammazioni e anche i fastidi causati dall’eritema solare.

In questo caso è semplicemente necessario realizzare una tisana di camomilla e poi immergere delle garze. Successivamente queste vanno stese sulla zona arrossata e dolente del corpo per migliorare la situazione.

Eritema solare: le migliori erbe medicinali da utilizzare

In caso di eritemi solari, possono essere davvero molto utili le erbe medicinali. La malva ad esempio è in grado di lenire le infiammazioni e le irritazioni sulla pelle. Per avere il massimo dei benefici consigliamo anche di bere una tisana di malva nel corso della giornata.

Un altro rimedio molto utile è il gel di aloe vera. Questo infatti regala un’azione lenitiva e rinfrescante, inoltre è in grado di cicatrizzare e di ridurre le infiammazioni.