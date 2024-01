Dixie D’Amelio, celebrità dei social e terza tiktoker più famosa al mondo, è in perfetta forma a 23 anni. La sorella maggiore dei D’Amelio rivela la sua dieta per essere in forma.

Cosa mangia Dixie D’Amelio? La dieta

Dixie D’Amelio, star di TikTok e sorella maggiore della più famosa Charli D’Amelio, ha debuttato qualche anno fa sul social cinese ballando ed eseguendo trend che l’hanno fatta diventare virale. Dixie, star di TikTok e dei reality, sfoggia i suoi addominali definiti in uno dei suoi ultimi post sui social. Così la 23enne si tiene sempre in forma.

Dixie si allena, ma non si obbliga a “stancarsi” ogni giorno, non perché non le piacerebbe allenarsi ma perché non sempre ha tempo. Tuttavia, la tiktoker fa dell’esercizio della sua salute mentale un’abitudine quotidiana. Ciò l’ha cambiata profondamente come persona e come affronta il successo. Dixie è un’atleta di lunga data, il che l’ha aiutata a mantenere la sua figura perfetta. La star social giocava a hockey per la squadra di hockey su campo King Vikings Varsity, correva su pista e cross country e giocava nella squadra di lacrosse della sua scuola.

Della sua dieta Dixie dice che le piace controllare il numero di calorie che assume, ma non sacrifica le sue passioni e voglie. La D’Amelio, facendo tanta attività fisica, mangia qualsiasi cosa, da un cheeseburger a un gelato. Adora anche bere frappè ogni volta che è in viaggio mentre durante il giorno beve molta acqua per mantenersi idratata e sana. Una giornata tipica della D’Amelio consiste in:

Colazione: Cereali o waffle;

Spuntini: Frutta o barrette;

Pranzo: Hamburger e patatine fritte, frappè o bibita analcolica

Cena: base proteica come carne o pesce con verdure.

Alla star dei social piace mangiare anche panini alla frutta o gelato, tutti i tipi di pasta e hamburger. Per genetica e stile di vita attivo, Dixie ha la fortuna di avere un metabolismo molto veloce.

