Bando giovani ricercatori: come ottenere 100mila euro per la ricerca sul linfoma

Immagina di avere l’opportunità di ricevere 100mila euro per dare vita alle tue idee e contribuire alla ricerca sul linfoma. Sì, hai capito bene! Torna l’ottava edizione del Bando giovani ricercatori – Luigi Resegotti, un’iniziativa della Fondazione italiana linfomi (Fil) in collaborazione con Fondazione Grade Onlus. Questo è il momento giusto per i ricercatori under 40, soci della Fil, di brillare e proporre studi clinici che possano rivoluzionare la gestione di questa malattia.

Un premio per l’innovazione nella ricerca

Il bando si propone di premiare progetti che non si limitano a seguire la corrente, ma che introducono nuove strategie nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti affetti da linfoma. Gli obiettivi? Migliorare la tollerabilità delle terapie, valutare meglio la prognosi e, soprattutto, incrementare la qualità della vita di chi vive con questa malattia. È come un viaggio alla scoperta di nuove terre, dove ogni scoperta può fare la differenza per un paziente e la sua famiglia.

In memoria di un pioniere

Questa iniziativa è dedicata alla memoria di Luigi Resegotti, un vero e proprio pioniere della lotta contro le neoplasie del sangue in Piemonte. Resegotti è stato uno dei fondatori della Fondazione italiana linfomi e la sua eredità continua a vivere attraverso questo bando. La scorsa edizione ha visto trionfare Benedetta Sordi dell’Aou Careggi di Firenze, il cui progetto ‘The Elderly Project 2.0’ ha posto l’accento sulla qualità della vita degli anziani affetti da linfoma e dei loro familiari. Un esempio luminoso di come la ricerca possa impattare positivamente le vite delle persone!

Scadenza e dettagli del bando

Se sei un giovane ricercatore, non perdere tempo! La scadenza per presentare la tua domanda è martedì 23 settembre 2025 alle ore 12.00. Il bando completo è disponibile nell’area riservata ai ricercatori della Fondazione italiana linfomi. Questa è un’opportunità imperdibile per contribuire a un campo di ricerca di vitale importanza e per portare avanti il lavoro di chi ci ha preceduto. Non dimenticare: ogni idea innovativa può essere il primo passo per migliorare la vita di molte persone.