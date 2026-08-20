Eventi culturali e rievocazioni storiche: cosa vedere in Italia nell’estate 2026

L’estate 2026 in Italia si tinge di cultura, arte e tradizione con una serie di eventi che animano le serate di diverse città. Tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche, c’è solo l’imbarazzo della scelta per chi cerca esperienze uniche e coinvolgenti.

Dall’20 al 28 agosto, la Libreria Idrusa di Alessano ospita una serie di appuntamenti dedicati alla memoria del territorio, alla bellezza e all’arte. Ogni serata offre un’occasione per immergersi in storie e riflessioni che spaziano dal passato al presente, coinvolgendo il pubblico in dialoghi e spettacoli di grande impatto.

Alessano: serate dedicate alla memoria e all’arte

La rassegna Straordinaria nata per celebrare la vittoria di un premio promosso dall’Associazione Librai Italiani di Confcommercio, apre le danze il 20 agosto con la presentazione del libro Taccuino di un viaggio in Salento in un certo disordine alfabetico di Paolo Miggiano. Il volume, pubblicato da Terra Somnia Editore, è un viaggio nostalgico e poetico nel Salento di un tempo, un ritorno alle radici che aiuta a comprendere chi siamo diventati. Miggiano riannoda i fili della memoria, trasformandoli in un racconto intimo e vivo della sua gente e della sua terra.

Il 24 agosto, la giornalista Anna Maria Travagliati conversa con Maria Letizia Pecoraro sul suo libro Le luci della bellezza. A chi il peccato del suo occultamento? pubblicato da Armando Editore. Partendo dalla celebre affermazione di Dostoevskij, il volume riflette sulla necessità di educare al bello per imparare a riconoscerlo e custodirlo, trasformandolo in una forza capace di incidere sulla vita individuale e collettiva.

Il 27 agosto, la rassegna Le pagine del teatro torna in scena con La giornata di un uomo senza volto un progetto di scrittura scenica della Compagnia Diaghilev. Lo spettacolo, interpretato e diretto da Gustavo D’Aversa e Walter Prete, immagina un dialogo serrato tra Luigi Pirandello e un editore dei nostri giorni, esplorando i temi dell’identità e della creatività.

La settimana si chiude il 28 agosto con la presentazione del libro Non ci capisco un Picasso. Una storia dell’arte per affrontare le sfide della vita di Raffaella Arpiani. Un viaggio attraverso le avanguardie artistiche che diventa una chiave di lettura per affrontare paure, dubbi e cambiamenti.

Palazzolo Acreide: cultura e musica per valorizzare le aree interne

Il 21 e 22 agosto, Palazzolo Acreide ospita Biddizza – Il Rosa di Akrai una manifestazione di promozione territoriale promossa dall’associazione Ovviamente al Corso e da CNA Siracusa. Due serate ricche di spettacoli, musica e sapori del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le aree interne della Sicilia.

Venerdì 21 agosto, l’attore Salvo Piparo porta in scena il suo personale cunto siciliano dell’Odissea, seguito da un concerto del trio di Peppe QBeta. Sabato 22 agosto, un talk sulla sicurezza e le opportunità economiche del territorio ibleo introduce l’esibizione di Nicoletta Palermo con il maestro Partexano.

La manifestazione è anche un’occasione per promuovere i prodotti del territorio, grazie alla collaborazione con l’azienda Casa Nepeta, che presenta il proprio Gin Noto.

Bolsena: rievocazioni medievali per rivivere la storia

Dal 21 al 23 agosto, Bolsena torna a respirare le atmosfere del Medioevo con Bolsena 1328 – Giornate Medievali giunta alla 14ª edizione. Un evento organizzato dall’APS Bolsena A.D. 1328, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Bolsena, che rievoca gli eventi del 1328 quando l’imperatore Ludovico IV il Bavaro tentò invano di espugnare la città.

Per tre serate, il Rione Castello si anima con banchi gastronomici, mercatini e spettacoli itineranti. Il momento clou è la rievocazione dell’assedio di Ludovico IV il Bavaro, che fa rivivere uno degli episodi più significativi della storia medievale della città.

La giornata conclusiva si chiude con il concerto dei Cremisi, una band italiana di symphonic folk/epic metal, che porta sul palco la storia e l’arte italiana.