Come mantenere i capelli colorati sani e luminosi sotto il sole estivo

L’estate è una stagione meravigliosa, ma può essere un vero incubo per i capelli tinti. Il sole, il mare e il cloro della piscina possono danneggiare la struttura dei capelli e far sbiadire il colore. Ma non preoccuparti, ci sono modi per proteggere i tuoi capelli e mantenerli sani e luminosi.

In questo articolo, esploreremo i danni che il sole e altri fattori estivi possono causare ai capelli tinti e ti forniremo consigli pratici su come proteggerli. Scoprirai l’importanza di usare prodotti specifici, di indossare un cappello e di limitare l’esposizione al sole. Inoltre, ti daremo consigli su come lavare e detergere i capelli d’estate e gli errori più comuni da evitare.

I danni del sole ai capelli tinti

Il sole non è solo dannoso per la pelle, ma anche per i capelli. I raggi ultravioletti possono penetrare nella struttura del capello e danneggiare le proteine e i pigmenti responsabili del colore. Questo processo è simile a una decolorazione blanda ma continua, che può rendere i capelli opachi e fragili.

Nei capelli tinti, questo effetto è ancora più evidente. La fibra capillare è già compromessa dai trattamenti chimici e quindi più vulnerabile. I raggi UVB danneggiano i legami di cheratina, aprendo le cuticole e causando la perdita di idratazione. I raggi UVA, invece, accelerano l’ossidazione dei pigmenti artificiali, facendo sbiadire il colore e causando viraggi indesiderati.

Altri fattori che danneggiano i capelli

Il sole non è l’unico nemico dei capelli tinti. Anche il sale marino, il cloro della piscina, il vento e il sudore possono causare danni. Il sale marino si deposita sullo stelo del capello, amplificando l’effetto dei raggi solari e assorbendo l’acqua interna. Il cloro dissolve il film lipidico protettivo del capello, inaridendo la cuticola e sbiadendo i pigmenti artificiali.

Il vento favorisce l’annodamento e lo sfregamento meccanico delle fibre, mentre il sudore altera il pH del cuoio capelluto. Inoltre, l’uso di strumenti a caldo come phon e piastre liscianti può accelerare l’evaporazione dell’acqua interna, causando ulteriori danni.

Come proteggere i capelli tinti

Per proteggere i capelli tinti dai danni estivi, è importante adottare una strategia di fotoprotezione attiva. I professionisti consigliano di usare protezioni specifiche per capelli, indossare un cappello o un foulard e limitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata.

È anche importante lavare e detergere i capelli con delicatezza. Dopo un bagno in mare o in piscina, risciacqua abbondantemente i capelli con acqua dolce tiepida o fredda per rimuovere sale, cloro e sabbia. Usa shampoo e balsamo delicati, specifici per capelli colorati, e applica maschere nutrienti a ogni lavaggio per ripristinare la morbidezza e la lucentezza.

Evitare errori comuni come esporre i capelli al sole senza protezione, trattare i capelli trattati come se fossero naturali, eseguire lavaggi aggressivi e troppo frequenti, usare phon e piastre ad alte temperature tutti i giorni e dimenticare la protezione su lunghezze e punte può fare una grande differenza nella salute dei tuoi capelli.

Se i tuoi capelli mostrano segni di danno strutturale, come secchezza marcata, fragilità, ruvidità o porosità, è importante consultare un professionista. Un parrucchiere o un dermatologo può consigliarti trattamenti di ricostruzione profonda o lozioni lenitive specifiche per ripristinare il benessere del cuoio capelluto e della chioma.