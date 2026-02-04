Evolio Expo 2026: Il Principale Evento per l’Olio Extravergine di Oliva

Dal 29 al 31 gennaio 2026, Bari ospiterà la seconda edizione di Evolio Expo, una fiera internazionale dedicata all’olio extravergine di oliva e all’intera filiera olivicola. Questo evento si svolgerà presso il nuovo padiglione della Fiera del Levante e si propone di diventare un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore.

Un’opportunità per il settore olivicolo

Evolio Expo non si limita a essere un’esposizione, ma rappresenta un luogo di incontro tra produttori, frantoiani, istituzioni e operatori commerciali. L’obiettivo è creare un dialogo attivo tra le diverse parti coinvolte. La manifestazione mira a promuovere l’olio EVO non solo come un elemento fondamentale della dieta mediterranea, ma anche come un patrimonio culturale e un asset economico per la Puglia e il Mezzogiorno.

Attività e programmi previsti

Durante i tre giorni di fiera, si svolgeranno numerosi eventi, tra cui convegni, workshop e incontri B2B. I partecipanti potranno assistere a degustazioni guidate e sessioni di approfondimento su temi cruciali come la qualità delle produzioni, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica. Questi eventi si concentreranno anche sulla rigenerazione olivicola e sulla competitività sui mercati nazionali e internazionali.

Puglia come leader dell’olio extravergine

La manifestazione si propone di rafforzare la posizione della Puglia come leader nella produzione di olio extravergine di oliva. Attraverso il dialogo tra politiche pubbliche e imprese, Evolio Expo intende sostenere il rilancio dell’olivicoltura regionale. Questo evento sarà un’opportunità per le aziende pugliesi di presentare le proprie eccellenze e di entrare in contatto con buyer internazionali.

Focus tematici e collaborazioni

In collaborazione con l’ICE, l’agenzia italiana per la promozione all’estero, saranno attivati diversi focus tematici durante la fiera. Questo permetterà di mettere in luce le best practices e le esperienze più significative del settore olivicolo, rappresentando un passo importante verso l’internazionalizzazione delle imprese locali.

Dettagli organizzativi dell’evento

La fiera aprirà le sue porte dalle 10:00 alle 18:00 e sarà riservata principalmente agli operatori professionali del settore. Nell’ultima giornata, l’accesso sarà esteso anche agli appassionati di olio, consentendo a un pubblico più ampio di scoprire le varietà e le qualità degli oli presenti. Le aziende potranno gestire autonomamente i propri stand, decidendo se effettuare vendite al dettaglio.

Le imprese interessate a partecipare possono registrarsi tramite una piattaforma online. L’assegnazione degli spazi espositivi avverrà tramite un sorteggio. È fondamentale che le aziende presentino domanda entro le scadenze stabilite, seguendo le modalità indicate per garantire la propria partecipazione.