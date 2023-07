Laura Harrier è un’attrice e modella statunitense, protagonista del film “White Men Can Jump”. Scopriamo la beauty routine della Harrier per una pelle perfetta.

La beauty routine di Laura Harrier: tutti i suoi segreti di bellezza

Laura Harrier, attrice e modella 33enne, ha conosciuto il successo internazionale come protagonista del film campione d’incassi Spider-Man: Homecoming nel 2017. L’attrice, oltre a un fisico invidiabile, ha una pelle stupenda ma non è sempre stato così come lei stessa ha raccontato.

“Alcuni anni fa, ho avuto una brutta acne cistica su tutta la fronte. Penso che fosse ormonale, e stavo viaggiando molto, e probabilmente ero stressato”, ha confessato l’attrice e modella. Laura ha raccontato di non aver mai sofferto di acne fino ai vent’anni. In precedenza la Harrier utilizzava solo prodotti naturali per la cura della pelle, ma la sua nuova condizione della pelle richiede misure più drastiche.

Questo significa avere un regime di skincare per eliminare l’acne, ideato dal suo facialist. Per molto tempo Laura Harrier ha detto di aver amato la cura della pelle super pulita e naturale ma con tutti i problemi di acne ha avuto diversi mental breakdown. In questi giorni, la routine di bellezza di Laura include sia prodotti clinici che prodotti per pulire.

La beauty routine di Laura Harrier parte dai detergenti per il viso. Control Corrective Salicylic Wash 2% è tra i suoi preferiti. La prima cosa che fa è lavarsi la faccia, e alterna Shani Darden Cleansing Serum a Control Corrective Salicylic Wash che aiuta con gli sfoghi di acne.

Harrier prosegue con dei “guanti” per le impurità da passare sul viso. “Ne tengo un’intera pila nel mio bagno perché mi sento come se salviette e asciugamani mi graffiassero un po’ la faccia”, ha detto l’attrice statunitense. Importante, poi, un buon tonico. Laura Harrier ha iniziato a usare “l’Isla Toner” di recente per eliminare completamente lo sporco.

Passiamo poi ai suoi sieri preferiti. Clarins Double Serum Complete Age Control Concentrate è uno di questi: leviga, detergente, e rende la pelle morbida al tatto.

Laura Harrier, come anticipato, cura molto la sua pelle soprattutto da quando è soggetta a sfoghi di acne. La sua skincare preziosa per la pulizia della pelle prosegue con una crema idratante mattino e sera. Augustinus Bader The Rich Cream, questa è la sua crema idratante preferita.

L’attrice utilizza anche la stessa crema corpo, perfetta per la pelle secca invernale. Si può usare anche sopra al trucco per un effetto luminoso glowy. Infine la skincare si completa con una perfetta crema SPF per il giorno.

“Come donna di colore, è così difficile trovare una protezione solare che non mi faccia sembrare grigia o cinerea o che non lasci uno strato sul mio viso”, ha detto Harrier.