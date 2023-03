Formiche in cucina: come allontanarle senza veleni

Quando si è in cucina intenti a preparare il cibo, può capitare di vedere sul pavimento una colonia di formiche che giungono In questo ambiente perché attratte dalle briciole e dai residui di cibo presenti. Per allontanare le formiche in cucina ci sono diversi rimedi che aiutano senza dover ricorrere all’uso di veleni o pesticidi considerati dannosi.

Formiche in cucina

Tra tutti i luoghi della casa, la cucina è l’ambiente preferito dalle formiche per cui risulta alquanto normale trovarne una invasione in questa stanza. Questi minuscoli insetti tendono a insinuarsi un po’ ovunque, ma la cucina è sicuramente il luogo prediletto dal momento che qui possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro sopravvivenza.

Durante il periodo estivo o quando le temperature sono miti, nelle piastrelle del pavimento o nei micro buchi è molto facile trovare questi insetti. In questo periodo la loro colonia è in piena attività, per cui la cucina, a casa anche delle briciole dei residui di cibo, e rischia di esserne invasa.

La cucina è infatti il luogo prediletto da questi insetti dal momento che qui si consuma la maggior parte del tempo e si prepara il cibo per il pranzo e la cena. Possono aggiungere In questo ambiente da un’infestazione nel giardino o anche dalla strada.

Sono poi attratte anche da una scarsa pulizia degli ambienti, da delle piante che si trovano in cucina che sicuramente sono una attrattiva per loro. La ciotola del cane o del gatto è un altro elemento per cui le formiche entrano facilmente in cucina sapendo di trovare il cibo che amano.

Formiche in cucina: come allontanarle

Riuscire ad allontanare le formiche dalla casa o e soprattutto dalla cucina è sicuramente una delle problematiche che si devono affrontare nel caso ci si trovasse in imbattersi in questi insetti. Innanzitutto, è bene dire che i rimedi per tenere lontano dalla cucina sono diversi. Sarebbe utile cercare di non lasciare briciole o residui di cibo sul pavimento proprio per evitare la loro presenza.

L’ambiente poi deve essere particolarmente pulito, cui è bene cercare di spazzare bene la tovaglia magari con l’aiuto di una scheda briciole. Si consiglia di lavare bene i piatti e spazzare in terra dopo aver mangiato considerando che possono esserci delle briciole di cibo che le possono attirare.

Ci sono poi una serie di rimedi ritenuti particolarmente efficaci che, usando elementi green come oli essenziali oppure soluzioni di vario tipo, permettono di allontanare le formiche dalla cucina e quindi avere un ambiente libero da questi insetti.

Le spezie come la cannella o il pepe magari da spargere proprio nei luoghi vicino dove si annidano insieme anche al caffè macinato sono soluzioni naturali che le tengono alla distanza senza problemi.

Formiche in cucina: miglior rimedio

Oltre i classici rimedi naturali che sono stati proposti e che risultano essere utili per allontanare le formiche dalla cucina, in commercio vi è un altro repellente altrettanto efficace e funzionale che rende la casa un luogo accogliente e libero da questi insetti. La soluzione migliore, al momento, in base al parere degli stessi consumatori, è Ecopest Home, un dispositivo ultra tecnologico che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni.

Proprio la funzione degli ultrasuoni permette a questi insetti di non avvicinarsi alla casa e quindi di far sì che stiano lontano. Un repellente che basta semplicemente collegare alla presa di corrente in modo che possa fornire tutta la protezione di cui si ha bisogno. Ecopest Home fornisce una protezione h24 7 giorni su 7 estendendo il suo raggio di azione a 250 metri quadrati.

Risulta poi essere innocuo, non solo per gli esseri umani ma anche per gli animali domestici. Un repellente che non apporta nessun tipo di odore fastidioso e molesto, silenzioso ed ecologico dal momento che non impatta sull’ambiente. Questo dispositivo funziona molto bene non solo per le formiche, ma anche per tutta una serie di altri insetti che in questo periodo possono essere in casa: le vespe, i calabroni, i pesciolini d’argento ma anche i roditori.

