Scutigere in casa in primavera: come allontanarle subito

Il periodo primaverile è il momento in cui, complice i primi caldi, alcuni insetti entrano in casa. Ce ne sono alcuni come le scutigere che risultano essere particolarmente utili e che conviene non uccidere. Scopriamo però come tenerle alla larga dall’abitazione in primavera e quale rimedio adottare.

Scutigere in casa in primavera

Durante questa stagione, complice la bella stagione, si tende a lasciare le porte e le finestre di casa aperte. Proprio da questi punti di ingresso giungono le scutigere in casa, dei piccoli insetti noti anche come centopiedi per le varie zampe che possiedono. Sono insetti non belli a vedersi poiché si contraddistinguono per un corpo rigido.

Corrono rapidamente per cui diventa davvero difficile riuscire ad acchiapparle dal momento che, in un batter d’occhio, possono passare e raggiungere pavimenti, soffitti e pareti per cui la loro presenza in casa è presente in misura massiccia. La primavera poi è il periodo ideale perché in questa stagione le femmine depongono fino a 60-70 uova giornaliere.

Possono entrare nelle abitazioni perché le scutigere sono particolarmente attratte dagli ambienti freschi e umidi. Molti di questi esemplari amano vivere all’esterno, magari sotto grosse pietre, cataste di legna e vicino ai composti organici. In casa si possono trovare in luoghi umidi come cantine, bagni, ma anche garage.

Presenti anche nelle cucine, ossia nei luoghi in cui vi è maggiore umidità. Non è affatto raro trovarle in ambienti secchi come i soggiorni o le camere da letto. Nel periodo primaverile è molto più facile trovarle dal momento che si riproducono e quindi la loro presenza è maggiormente attiva. Si consiglia poi di non ucciderle perché possono essere utili per una serie di insetti che si intrufolano in casa in questo periodo come ragni, cimici, ecc,. dal momento che sono fonte di sopravvivenza.

Scutigere in casa in primavera: consigli

Sebbene siano considerati insetti innocui, quindi non pericolosi per l’uomo, ma molto utili per altri parassiti dal momento che li uccidono, trovare le scutigere in casa in primavera non è affatto piacevole. Sebbene non sia consigliato ucciderle, è possibile affidarsi ad alcuni consigli e soluzioni che permettono di scacciarle immediatamente.

Considerando che sono anche particolarmente attratte da capelli e polvere, è bene cominciare a prendere delle precauzioni onde evitare di non trovarne una presenza cospicua in casa. Se si vive in zone di campagna, è bene essere previdenti e quindi cercare di tenere la casa il più possibile pulita dal momento che amano molto la polvere.

Bisogna anche tenere la casa pulita e lontana da qualsiasi traccia e residuo di sporcizia. Dal momento che le cataste di legna sono i luoghi in cui le scutigere tendono a nascondersi più facilmente, è possibile spostarla in altri luoghi in modo che non sia di facile accesso a questo insetto.

I peli degli animali domestici, i rifiuti organici sono una attrattiva per questo parassita per cui potrebbe essere utile disinfettare a fondo la casa almeno due volte a settimana cercando anche di pulire attentamente dietro i mobili perché proprio qui possono annidarsi questi insetti.

Scutigere in casa in primavera: rimedio naturale

Nonostante le scutigere non siano velenose e nocive per gli esseri umani, è bene cercare di tenerle lontane dalle abitazioni affidandosi a rimedi naturali. Tra le tante soluzioni, la migliore che è anche una alternativa ai pesticidi e veleni, molto dannosi, è Ecopest Home, un repellente innovativo e all’avanguardia in questo settore.

Un dispositivo tecnologico che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che gli esseri umani non riescono a captare, mentre questi insetti riconoscono per cui non si avvicinano all’abitazione preferendo starne alla larga. Un repellente funzionante perché innocuo per gli esseri umani e animali domestici.

Ecopest Home funziona molto bene, non solo contro questi insetti, ma anche contro altri parassiti che possono invadere la casa in primavera, come le mosche, le termiti, ma anche gli scarafaggi e le cimici, oltre che per i roditori. Protegge la casa grazie a un raggio di azione che si estende per 250 metri quadrati e la protezione è per tutto il giorno tutti i giorni della settimana.

Grazie ai test effettuati e alle proprietà, è riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro le scutigere.

Non causa danni all’ambiente perché ecologico e neanche agli esseri umani dal momento che è inodore e silenzioso. Bisogna semplicemente collegarlo alla presa di corrente per usufruire di ogni beneficio e proprietà di questo dispositivo che si presenta con una struttura maneggevole e semplice da usare.

Ecopest Home non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto diffidando così delle imitazioni. Il consumatore compila il modulo con i dati e aspetta la chiamata dell’operatore che va a confermare ed evadere l’ordine approfittando della promozione di due confezioni a 49,90€ invece di 98. Il pagamento è con Paypal, carta di credito e contanti direttamente a casa al corriere.