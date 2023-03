La dieta di Daniel Radcliffe: cosa mangia l’attore?

Daniel Radcliffe, attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell’omonima serie di film, sta per diventare padre per la prima volta. Ecco come si mantiene in forma l’attore e cosa mangia.

La dieta di Daniel Radcliffe

Primo figlio in arrivo per Daniel Radcliffe e la fidanzata Erin Darke. L’attore, diventato famoso per il ruolo di Harry Potter, e la compagna, anche lei attrice, saranno presto genitori. All’età di 33 anni Daniel sembra sempre uguale a quando indossava i panni di “Harry Potter”. Ecco come si mantiene in forma.

In passato, Daniel Radcliffe ha ammesso di aver messo a dura prova la sua salute, decidendo di non toccare cibo per due interi giorni per poter interpretare al meglio il protagonista del film “Jungle”.

L’ex Harry Potter, ha deciso di mettere a rischio la sua salute per poter raccontare la storia di Yossi Ghinsberg, nel modo più accurato possibile. Nel film Daniel interpreta Yossi, un viaggiatore che a causa di un incidente è costretto a sopravvivere da solo nella giungla Amazzonica.

Per poter rendere giustizia al personaggio di Yossi, Daniel ha raccontato durante un’intervista di come si sia nutrito soltanto di piccole quantità di cibo per due interi giorni.

“Tutto ciò che mangiavo durante il giorno, erano una barretta proteica e un filetto di pesce,” ha detto l’attore. E, ha aggiunto: “Si può tranquillamente dire, che io non abbia mangiato per due giorni e non è una cosa per niente sana, ma ne è valsa la pena ai fini dell’interpretazione del mio personaggio nel film”.

Nella sua vita quotidiana, invece, l’ex Harry Potter è molto attento a evitare un aumento di peso eccessivo e per questo difficilmente si lascia andare. L’attore pesa circa 57 kg frutto di esercizio fisico e dieta. Il suo regime alimentare è a basso indice glicemico.

Questo perché il componente aumenta rapidamente i livelli di glucosio nel sangue e come tale ti fa venire voglia di mangiare di più. Ciò deve richiedere un certo autocontrollo, considerando che l’attore ha dovuto ridurre la pizza.

Daniel solo al gelato alla vaniglia con cioccolato non riesce a dire di no. Durante e dopo Harry Potter ha passato un periodo in cui non riusciva a gestire l’alcol, oggi invece la situazione è profondamente diversa.

Daniel Radcliffe: segreti per stare in forma

Quando ha iniziato a girare Harry Poter era un bambino di appena 10 anni. Oggi invece Daniel Radcliffe è un uomo di quasi 33 anni, spesso con la barba, profondamente cambiato nel fisico e nella testa.

Proprio perché si è sempre allenato ed è sempre andato in palestra, Daniel, anche nelle scene più pericolose dei suoi film, ha avuto raramente bisogno di una controfigura.

“So fare benissimo le prese”, ha raccontato. Va in palestra quasi tutti i giorni e ogni tanto si lamenta perché mentre fatica e suda i fan lo fermano per i selfie.