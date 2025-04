Formiche rosse del fuoco: sono pericolose?

Ci sono delle specie di insetti che possono essere molto pericolose e dannose. Si tratta, in questo caso, delle formiche rosse del fuoco, una specie deleteria per gli esseri umani, ma anche per l’ambiente. Scopriamo come si è diffusa in Europa e che danni può portare.

Formiche rosse del fuoco

Sono un tipo di insetto considerato particolarmente dannoso e invasivo. Da un po’ di tempo a questa parte, le formiche rosse del fuoco sono presenti anche in Europa dove si trovano in presenza massiccia a causa del cambiamento climatico e del riscaldamento globale per cui si stanno diffondendo a macchia d’olio.

Una delle specie peggiori presenti in Europa, oltre ad essere una delle più invasive. Conosciuta anche con il nome di formica guerriera o di fuoco proprio per le punture che risultano essere particolarmente dolorose. In base a una ricerca che è stata condotta e pubblicata, i primi nidi sono giunti anche in Italia, per la precisione a Siracusa, in Sicilia.

In base allo studio, proprio il riscaldamento globale e il cambiamento climatico avrebbero portato a una presenza massiccia delle formiche rosse del fuoco nei nostri territori. Il clima si adatta perfettamente a questa specie, la cui presenza nel territorio rischia di avere delle conseguenze sulla biodiversità, le colture e anche la salute umana, in generale.

Non si sa ancora come si siano diffuse, ma si pensa sia dovuto proprio agli scambi e al porto merci della zona di Augusta per cui sono giunte anche in Italia.

Formiche rosse del fuoco: danni

Sono considerate dannose e pericolose perché le formiche rosse del fuoco risultano essere aggressive. Hanno infatti un pungiglione che, se arriva a pungere gli esseri umani, può risultare pericoloso, dando anche luogo a shock anafilattici, per cui è raccomandato di prestare la massima attenzione a questa specie.

Qualora potessero raggiungere e comparire in una determinata zona rischiano di apparire dominanti e quindi la loro pericolosità aumentare. Sono dannose non solo verso gli esseri umani, in generale, ma anche andare a colpire e distruggere le piante autoctone. Il loro pungiglione velenoso rischia di essere pericoloso anche per le rane, le lucertole e piccoli mammiferi.

La pericolosità delle formiche rosse del fuoco non è rivolta soltanto a questi animali o alla vegetazione, ma si espande arrivando anche ai raccolti e infestando le apparecchiature elettriche. Sono tra le specie peggiori di insetti esistenti in natura. Possono essere presenti nel fieno, nella terra infestata ma anche nel pacciame.

Per quanto riguarda le punture di questa specie, prima si manifesta con dolore che ha una durata di mezz’ora circa poi si presentano delle pustole che guariscono in breve tempo. I rimedi sono i soliti ma è sempre bene fare attenzione nel caso succedesse di andare incontro a delle reazioni particolarmente serie.

Formiche rosse del fuoco: repellente naturale

