Francesca Chillemi, la dieta per una perfetta forma fisica

Francesca Chillemi è una delle attrici e modelle più belle della tv italiana. Ha sempre una forma fisica perfetta da far invidia. Ecco svelato la dieta che segue Francesca Chillemi e lo sport.

La dieta di Francesca Chillemi

Ecco come si tiene in forma fra alimentazione e sport l’ex Miss Italia, Francesca Chillemi. L’ex modella e attrice delle fiction Rai e Mediaset, segue un regime rigoroso dopo molti tentativi “fai da te”.

La Chillemi ha scoperto che un’alimentazione bilanciata senza attività sportiva dà solo dei mezzi risultati, anche se il suo fisico mozzafiato le ha sempre concesso deroghe. Francesca Chillemi ha riscosso un notevole successo nella serie tv “Che Dio ci aiuti” in onda su Rai 1 ed è entrata in pole di gradimento con “Viola come il mare” a fianco di Can Yaman. Oggi Francesca è mamma di Rania, ed alcuni rumors di gossip la danno come potenziale mamma bis, ma il suo fisico è ancora pressoché perfetto.

L’ex Miss Italia ha praticato ginnastica posturale, yoga e il pilates. Per quanto riguarda l’alimentazione, Chillemi ha provato la dieta dissociata, chetogenica, del minestrone, fino ad arrivare a un’alimentazione sana e bilanciata.

Francesca Chillemi testimonial di fitness

Per quanto riguarda l’attività fisica, l’ex Miss Italia, volto della tv è una delle fondatrici di 752 Wellstar. Si tratta di un servizio di fitness in streaming, una piattaforma di workout virtuale, sulla quale trovi informazioni di fitness, yoga, pilates, stretching, alimentazione e bellezza.

752 è il numero complessivo dei muscoli del corpo. Attraverso questo sito, con il supporto di coach, la Chillemi dà consigli di alimentazione e sport a tutti i followers.

A quanto si conosce la Chillemi da piccola era una bambina che amava stare in mezzo alla natura e dallo spirito selvaggio. Ma dai 18 ai 28 anni ha trascurato lo sport. La mamma la iscrisse a danza, ma la sua frequentazione durò solo qualche anno, poi il nulla. E la stessa Chillemi ammette di essere una pigra da questo punto di vista. Eppure con il tempo ha capito che questo aspetto della sua vita doveva migliorare.

Negli ultimi anni infatti, grazie anche al suo compagno che è un tipo sportivo, la Chillemi ha preso più seriamente l’attività fisica arrivando alla consapevolezza di voler curare di più il suo corpo. Per questo ha iniziato a praticare discipline più leggere come ginnastica posturale e qualche circuito per tonificarsi. Quindi ha scoperto lo yoga e il pilates. Ma nonostante questo repentino cambio di abitudini il tempo che dedica allo sport non supera quasi mai la mezz’ora e cerca di vederlo come un piacere.

