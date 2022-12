Giulia Salemi è un volto noto del web e del mondo social, ma non solo. La giovane da quest’anno è in tv con il GfVip ed è sempre più amata dal pubblico. Ecco la dieta che segue Giulia Salemi per essere così in forma.

Giulia Salemi e la dieta

L’influencer negli ultimi tempi ha sfoggiato un fisico sempre più scolpito che è frutto di un’alimentazione sana e di tanti allenamenti. Il suo approccio con la dieta è infatti cresciuto nel tempo, portandola ad acquisire sempre più consapevolezza di sé, dei propri limiti e di ciò che ha bisogno per stare bene. Dopo molti anni di poco interesse nei confronti della dieta e dell’allenamento, negli ultimi anni Giulia Salemi ha cambiato vita, anche a tavola.

Ecco cosa mangia l’influencer e modella.

Giulia Salemi è una grande amante del cibo. E per questo motivo si è trovata più e più volte a seguire diverse diete. Metodi che come ha dichiarato più volte non le sono stati utili, portandola a ritrovarsi di volta in volta con la necessità di rimettersi in forma.

Un problema che è riuscita a risolvere con il tempo, imparando a mangiare secondo uno stile strettamente personale.

Oggi, infatti, Giulia Salemi cerca di seguire una dieta sana ed equilibrata nella quale sono presenti in modo costante sia la frutta che la verdura. Il suo modo di mangiare è quindi molto vario e basato su piccole porzioni.

La Salemi è anche in grado di concedersi cibi dei quali, nonostante tutto, non riesce a fare a meno. Tra questi ci sono i dolci e il cioccolato che fanno quindi parte del suo stile di vita alimentare purché in piccole quantità.

Giulia Salemi e l’allenamento

Giulia Salemi è anche molto attenta all’attività fisica. Quella che segue con maggior interesse è la cosa per la quale ha una vera e propria passione. Tra le altre possibili attività non disegna neppure gli scii, la boxer, lo yoga e il pilates.

La conduttrice è quindi sempre costantemente attiva e ciò le consente di bruciare calorie e di poter contare su un metabolismo sempre attivo. Il suo segreto di bellezza è quindi basato su una buona conoscenza di se e sulla scelta di non eliminare dalla propria vita ciò che la fa stare bene.