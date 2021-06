Il frullato di kiwi è una bevanda fresca e leggera che regala un gran numero di benefici a chi lo consuma. Questo frullato infatti contiene poche calorie e allo stesso tempo aiuta a depurare l’organismo andando a drenare i liquidi.

Il potere saziante della bevanda consente di ridurre il senso di fame e di conseguenza porta a introdurre molte meno calorie durante l’arco della giornata. Scopriamo come preparare questo frullato per dimagrire e quali sono i suoi benefici.

Frullato di kiwi per dimagrire

Il frullato di kiwi è una bevanda povera di calorie e ricca di gusto che conferisce un grande senso di sazietà. Il principale ingrediente è ovviemente il kiwi, un fruttoticco di vitamina C che aiuta l’organismo a restare in salute.

Il kiwi è anche ricco di fibre e di conseguenza permette di pulire l’intestino eliminando le tossine e riducendo il senso di gonfiore.

Frullato di kiwi per perdere i chili di troppo

Come abbiamo detto, il frullato di kiwi è in grado di dare una mano a coloro che desiderano perdere peso in maniera rapida restando in salute. Tra gli ingredienti di questa bevanda c’è anche il cetriolo, un altro alimento in grado di depurare il corpo e di regalare un’azione contro le tossine.

Tutti gli ingredienti insieme permettono di realizzare una bevanda capace di aiutare a perdere peso.

Frullato di kiwi: come prepararlo

Per preparare il frullato di kiwi per dimagrire servono solo pochi e semplici ingredienti:

1 kiwi

70 grammi di cetriolo

1 cucchiaio di succo di limone

40 grammi di yogurt greco senza grassi

ghiaccio

Una volta procurati tutti gli ingredienti, iniziate a sbucciare il kiwi e tagliatelo a pezzi. Versatelo poi nel mixer insieme al ghiaccio.

Tagliate anche il cetriolo dopo averlo lavato e mettetelo nel mixer.

Aggiungete poi anche lo yogurt e il succo di limone. Azionate il frullatore e frullate tutto fino a quando non otterrete un frullato di kiwi cremoso e denso.

Versatelo in un bicchiere e gustatelo appena preparato.