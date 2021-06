Il tè verde è molto apprezzato non solo per il suo sapore, ma anche per le proprietà che regala all’organismo. I benefici che regala alla salute sono davvero molti, ma esso è in grado anche di migliorare l’aspetto della pelle in maniera del tutto naturale.

Pelle dall’aspetto perfetto grazie al tè verde

Il tè verde è in grado di migliorare in maniera importante l’aspetto della pelle. Questa bevanda infatti aiuta ad eliminare le tossine della pelle e permette anche di rendere meno evidenti macchie e cicatrici. Grazie alle proprietà di questo tè, la pelle diventa meno infiammata e molto più elastica.

Uno studio realizzato dal Medical College of Georgia ha dimostrato che il tè in questione permette anche di mantenere la pelle giovane più a lungo.

Per sfruttarne i benefici vi consigliamo di mescolare il tè verde con mele grezzo e un po’ di succo di limone. Applicate poi sul viso e lasciate riposare per circa 10 minuti. Successivamente risciacquate con acqua tiepida.

Tè verde contro acne e brufoli

Le persone che soffrono di acne e di brufoli possono sfruttare i benefici del tè verde per migliorare l’aspetto della pelle. Le catechine contenute nella bevanda permettono di combattere i batteri che provocano l’acne e quindi il problema tende a diventare meno evidente.

Il tè in questione aiuta anche a lenire le infiammazioni e quindi i rossori diventano molto meno visibili.

Per sfruttare questi benefici vi consigliamo di applicare del tè verde appena fatto sulla zona interessata dai brufoli usando un batuffolo di cotone.

Tè verde per ridurre i pori dilatati

I pori dilatati sono un problema che riguarda un gran numero di persone. Per aiutare a ridurre le dimensioni dei pori vi suggeriamo di sfruttare le proprietà astringenti del tè verde.

Preparate una tazza di tè verde e dopo averlo lasciato raffreddare aggiungete dell’argilla. Mescolate bene e poi applicate il composto sulla pelle. Lasciate asciugare e poi lavate via con acqua tiepida.