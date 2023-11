Sabina Socol, giornalista, art director e influencer francese, è molto seguita sui social per i suoi preziosi consigli beauty che condivide con chi la segue. Scopriamo la sua skincare routine, di cui ha detto: “La mia filosofia è valorizzare, non nascondere”.

La skincare routine di Sabina Socol: “La mia filosofia è valorizzare, non nascondere”

Giornalista, art director e modella, Sabina Socol è la definizione della perfetta Parisian Cool Girl. Dopo aver studiato Comunicazione e Giornalismo a Parigi, Sabina ha iniziato la sua carriera come redattore presso L’Officiel Paris. Dopo aver intrapreso la professione di giornalista freelance, è attualmente editorialista per diverse testate francesi tra cui La Parisienne.

Con il suo invidiabile stile parigino, Sabina è la musa ispiratrice per eccellenza della donna moderna. Il suo account Instagram è una fonte costante di ispirazione per look a portata di mano, casual e sportivi insieme. Per il suo talento nella moda la Socol ha collaborato con marchi come Mango, De Beers, Rimowa, Levi’s. Cosa ha rivelato la ragazza parigina della cura di bellezza della sua pelle, luminosa e levigata?

“Ognuno ha la sua routine, e io ho la mia ma non è molto elaborata. In realtà faccio un sacco di cose che non fanno bene alla mia pelle, fumo per esempio. E poi adoro il sole e andare in spiaggia”, ha confessato l’art director. Senza mai dimenticare, però, le creme con SPF che proteggono la pelle dai raggi UV e dall’inquinamento. La sua skincare routine inizia al mattino con il detergente, che sta usando in questo periodo il Gommage Visage Pulpe de Coco di My Little Corner. “La cosa da cui sono più ossessionata è la crema per il viso”, dice Sabina.

La modella e giornalista non può proprio rinunciare alla crema per il viso, da usare prima di truccarsi, per la sua pelle molto secca. Le sue preferite sono Soin Nutri Protecteur di Phyt e anche Lierac. Anche il suo make up abituale è molto semplice: quando è abbronzata usa soltanto una crema idratante colorata, un tocco di fard sulle guance, e il rossetto. Il suo rossetto preferito? Quello di YSL Rouge Pur Couture Mats Collection in Prune Virgin.

Sabina Socol rivela la sua skincare routine: segreti di bellezza

Sabina Socol, giornalista per L’Officiel Paris e freelance appassionata di moda e beauty, rivela a chi la segue i suoi consigli di bellezza che applica su se stessa, ogni giorno. La sua skincare routine è essenziale, come visto, perché per Sabina, la sua filosofia “è valorizzare, non nascondere”. Oltre la cura della pelle, la sua vera ossessione sono i capelli, lunghi, lisci e biondi.

“Me ne prendo la massima cura. Li ho tagliati perché volevo che sembrassero più anni ’60”; ha detto la giornalista di moda. La Socol ha detto che non lava i capelli tutti i giorni, altrimenti si stresserebbero ma ogni due o tre giorni. E per capelli tinti usa solo Redken per le bionde o L’Oréal Professionnel Silver Gloss Protection. “Impedisce ai miei capelli di diventare verdi o gialli”, dice la modella. Infine prima di asciugare i capelli utilizza un termo protettore che li rende lisci e protetti.