La dieta di Cristina Marino: tutti i segreti della sua linea

Cristina Marino, attrice milanese e moglie del suo collega Luca Argentero, è già mamma della loro bambina Nina di quasi tre anni, e ha da poco partorito il secondo figlio. Ma non per questo Cristina abbandona l’attività fisica e più volte l’abbiamo vista impegnata negli allenamenti anche durante la gravidanza. Ecco la sua dieta.

La dieta di Cristina Marino: mamma per la seconda volta

Cristina Marino, attrice e imprenditrice attiva nel mondo del beauty e del fitness, nel 2016 ha fondato il suo sito Befancyfit e si è sposata con Luca Argentero in gran segreto nel 2021, anche se la coppia è legata dal 2016. L’attrice e modella milanese ha da poco partorito ed è diventata mamma, per la seconda volta, di un maschietto. Ma come si tiene in forma?

Prima di tutto, piuttosto che dedicarci a diete infinite e attività fisica senza un vero scopo, Cristina Marino propone ai suoi follower un modo diverso per tenersi in forma. Cristina parla, innanzitutto, di alimentazione sana e non di dieta. Queste ultime servono solo per un certo periodo ma non garantiscono la sana abitudine di cui abbiamo bisogno.

È bene dunque cominciare a mangiare in modo corretto senza privarsi di nulla ma scegliendo alimenti che ci facciano stare bene. “È importante ogni tanto concedersi le proprie voglie, ma ovviamente stando sempre in un regime di sana e corretta alimentazione. Sì agli sgarri, senza però fare diventare lo sgarro un’abitudine”, ha rivelato la Marino.

L’importante è dunque saperci gestire e il giorno dopo, rimediare. Magari con un piatto light e allenamento più intenso. E della sua dieta, Cristina ha detto: “Seguo un’alimentazione completa senza privarmi di nulla, ma sto molto attenta agli abbinamenti degli alimenti e alla loro cottura. Presto sempre molta attenzione a quello che mangio! Ricordiamoci che l’alimentazione sana inizia da quello che decidi di avere nel frigo”.

L’allenamento consigliato da Cristina Marino

L’imprenditrice di fitness, Cristina Marino, consiglia a tutti l’allenamento funzionale, da eseguire anche per mezz’ora ogni giorno. Basta poco per stare bene e non perdere l’appuntamento con se stesse.

Un allenamento quindi che coinvolga tutto il corpo, un allenamento completo. Un workout che alleni la forza, l’equilibrio, la resistenza e la massa; e che lavori sulla definizione e sulla tonificazione.

E, inoltre la Marino dice sì agli esercizi a corpo libero, ma anche con attrezzi semplici, come manubri, corda, Kettlebell. “E ogni tanto, si anche alla corsa! Ascoltiamoci e facciamo ciò che ci fa stare bene!”, ha detto Cristina.