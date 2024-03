Gianluca Fubelli: la dieta del comico

Gianluca Fubelli noto semplicemente come Scintilla, ha raggiunto il successo come comico di “Colorado” e poi come attore in alcuni film. Il comico romano, 50 anni, è dimagrito molto negli anni, ecco la sua dieta.

Gianluca Fubelli, noto anche con lo pseudonimo di Scintilla, è conosciuto come comico, attore e conduttore televisivo. 50 anni, il comico ex della showgirl Elena Morali, si è sposato la scorsa estate con Federica Camba, autrice musicale di molti cantanti famosi. Fubelli, alias Scintilla, prima di affermarsi come comico, ha fatto l’odontotecnico e poi l’animatore di villaggi turistici. Gianluca ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1998 nel gruppo I Turbolenti, nel quale è rimasto fino al 2013.

Nel 2006 ha avuto una piccola parte nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono. Successivamente ha recitato in L’ultimo crodino e Area Paradiso ed è stato co-protagonista nel film Tutto molto bello di Paolo Ruffini.

Al pubblico Scintilla è noto anche per la partecipazione di Colorado, trasmissione in cui è apparso in tutte le puntate e che ha poi condotto nel 2017, insieme a Federica Nargi e a Paolo Ruffini, e nel 2019 insieme a Ruffini e Belén Rodriguez. In televisione ha inoltre presentato House of Gag insieme a Omar Fantini. L’abbiamo poi visto pochi mesi fa alla trasmissione di Italia 1 Back to School, ritorno a scuola. Ma al centro del gossip per molto tempo Gianluca c’è stato per il suo forte dimagrimento, ma di quale dieta è il merito?

Scintilla oscillava tra i 95 e i 100 kg prima d iniziare la dieta e perdere peso, ma non riusciva da solo a dimagrire sbagliando nel seguire diete fai da te. Fubelli si è poi sottoposto alla cosiddetta “dieta chetogenica” che gli ha permesso di perdere circa 10 chili in poche settimane.

Si tratta di un regime alimentare preciso ed efficiente che si basa sulla riduzione dei carboidrati in una quantità tale che obbliga l’organismo ad aumentare il consumo energetico e ad eliminare i grassi del tessuto adiposo, andando in fase di “chetosi”. Successivamente, Scintilla ha iniziato a reintrodurre gradualmente i carboidrati, e ha poi cominciato una dieta di mantenimento.

Per ottenere risultati duraturi è però fondamentale abbinare all’alimentazione del sano sport. L’accumulo di adipe localizzato sulla pancia, non è da considerare un solo problema estetico, quanto un alto rischio per la salute. Visibilmente dimagrito dopo la dieta, Fubelli da allora segue sempre una dieta sana per non riprendere chili e accumulare grasso adiposo sopratutto su pancia, girovita e mento.

Gianluca Fubelli, o meglio Scintilla, è molto amato sia come comico che come conduttore televisivo. 50 anni compiuti da poco, il comico ex protagonista di Colorado di cui ha preso anche la conduzione, è tornato in splendida forma fisica, ha perso diversi chili e ora è al suo peso ideale. Ma come ha fatto? Merito anche della pressione per il matrimonio, celebrato lo scorso maggio, con l’autrice musicale Federica Camba, Fubelli ha seguito la dieta chetogenica, molto amata dai vip, ma ha seguito un percorso con medici mai da solo, con diete fai da te.

Gianluca Fubelli per perdere peso si è rivolto all’Ambulatorio LabQuarantadue di Milano. Il peso di partenza di Gianluca era tra i 95-100 kg, il comico doveva perdere circa 10- 15 kg, ma già dopo due mesi pesava 87.2 kg. Innanzitutto il medico prima di stilare la dieta e decidere quale, ha indagato sulle abitudini alimentari del comico. Inoltre ha chiesto se svolgeva uno sport.

Solo dopo diverse informazioni il nutrizionista ha studiato una dieta adatta al comico. Non solo, si è accertato che il comico non avesse patologie particolari, quindi il nutrizionista gli ha proposto la dieta chetogenica, le opzioni erano due: dimagrire lentamente e per un tempo lungo; dimagrire in un lasso di tempo minore. Il comico ha preferito la seconda.

Per le prime due settimane, Gianluca si è sottoposto ad un regime alimentare chetogenico, abolendo dall’alimentazione carboidrati, semplici o complessi. Assumeva integratore multi-vitaminico e uno multi-minerale e degli acidi grassi essenziali. Poi pian piano ha reintrodotto i carboidrati e infine gli è stata assegnata la dieta di mantenimento, così il famoso comico ha ritrovato la forma.