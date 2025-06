Giornata dedicata all’emicrania: servizi gratuiti per la diagnosi e la cura

Il 19 giugno 2025, la Fondazione Onda Ets darà il via a una nuova edizione dell’(H) Open Day, un evento fondamentale per sensibilizzare il pubblico sull’emicrania, una condizione che colpisce circa il 12% degli adulti nel mondo. Ti sei mai chiesto quanto possa essere debilitante un’emicrania? Questo evento non solo offre servizi clinico-diagnostici gratuiti, come visite neurologiche e consulenze con esperti, ma si propone anche di far luce su una malattia spesso considerata “invisibile”. È proprio per questo motivo che iniziative come questa sono così importanti: promuovere la consapevolezza e la diagnosi precoce è essenziale per migliorare la qualità della vita di chi ne soffre.

La rilevanza dell’emicrania nella salute pubblica

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’emicrania è la terza malattia più comune a livello globale e la seconda più disabilitante. Ma cosa significa tutto questo? Le conseguenze dell’emicrania non si limitano a un semplice mal di testa: si estendono a costi sociali ed economici significativi. È interessante notare che la prevalenza dell’emicrania è tre volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini, il che rende questa iniziativa ancora più urgente. Il 19 giugno non sarà solo un giorno di visita medica; rappresenta un’occasione unica per rompere il silenzio e affrontare la stigmatizzazione che circonda questa condizione, offrendo ai pazienti la possibilità di riconoscere e gestire i sintomi in modo tempestivo.

Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda Ets, sottolinea l’importanza di continuare a sensibilizzare il pubblico su una patologia che, purtroppo, viene spesso trascurata. Durante l’Open Day, i partecipanti avranno accesso a risorse preziose per comprendere meglio la loro condizione e le opzioni di trattamento disponibili. Quest’iniziativa non si limita a fornire assistenza: punta a creare una rete di supporto tra pazienti, medici e associazioni di categoria, fondamentale per affrontare insieme questa sfida.

Servizi offerti e modalità di partecipazione

Più di 110 strutture ospedaliere riconosciute con il Bollino Rosa parteciperanno a questa iniziativa, offrendo servizi come test di valutazione e consulti con specialisti. Vuoi sapere come partecipare? È semplice: visita il sito dedicato, dove troverai informazioni utili su date, orari e modalità di prenotazione. Potrai anche selezionare la tua regione e provincia per visualizzare gli ospedali aderenti e pianificare la tua visita.

Ma non si tratta solo di ricevere assistenza; è un’opportunità unica per educare e informare il pubblico. Coinvolgendo medici, società scientifiche, associazioni di pazienti e media, l’obiettivo è diffondere un messaggio chiaro: l’emicrania è una condizione seria che merita attenzione e cura. La lotta all’emicrania richiede un approccio collaborativo, e ogni voce conta nel promuovere una maggiore consapevolezza e supporto per chi ne soffre. Sei pronto a fare la tua parte?

Obiettivi a lungo termine e impatto sulla comunità

L’Open Day rappresenta solo un primo passo nella lotta contro l’emicrania, ma ha l’ambizione di diventare un appuntamento annuale sempre più importante. La Fondazione Onda Ets si impegna a proseguire con l’educazione e la sensibilizzazione anche dopo l’evento, lavorando affinché le persone affette da emicrania possano accedere a cure adeguate e tempestive. Ma come misureremo il successo di questa iniziativa? Non solo attraverso il numero di partecipanti, ma anche valutando l’impatto che avrà sulla vita delle persone colpite dalla malattia e sulla percezione generale dell’emicrania nella società. Non perdere questa occasione di fare la differenza!