Ondate di caldo in arrivo: consigli e rimedi

E’ importante prepararsi alle varie ondate di caldo in arrivo tempestivamente, soprattutto per limitare i danni che questa hanno sulla salute delle persone, con particolare riferimento alla salute delle persone più fragili.

Le ondate di caldo in arrivo potrebbero avere effetti deleteri sulla salute delle persone, con particolare riferimento alla salute delle persone più fragili, come i bambini e gli anziani, oppure, le persone affette da patologie o in cura con determinati farmaci. Il caldo, su queste persone, ha un impatto diverso e, rispetto a chi è in salute, queste persone hanno difese più basse.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come combattere le ondate di caldo in arrivo, attraverso qualche accorgimento e un buon condizionatore portatile che, oltre a consentirci di passare un’estate fresca, ci consenta anche di risparmiare sulla bolletta.

Modificare lo stile alimentare è il primo passo da compiere per combattere le ondate di caldo in arrivo. A questo proposito, si consiglia di evitare i piatti troppo elaborati, le fritture e, in ogni caso, i piatti troppo conditi. E’ preferibile puntare su piatti leggeri e freddi, come le insalate, oppure, le verdure, che sono ricche di acqua. Non è un caso, che durante l’estate, in base anche al peso corporeo e le condizioni cliniche di una salute, alle persone si consiglia di bere molta acqua, per restare idratati e combattere anche la ritenzione idrica. Lo stesso discorso vale per la frutta. Inoltre, frutta e verdura sono ricchi di fibre e, consumandoli regolarmente, ci si sentirà più sazi più a lungo e si avrà meno voglia di mangiare altro.

Un discorso a parte è quello relativo alle bevande. E’ preferibile evitare sia quella alcoliche e sia quelle zuccherate. In particolare, gli zuccheri presenti nelle bevande tipicamente estive sembrano dissetare ma, in realtà, disidratano tantissimo. Meglio bere acqua.

Indossare abiti larghi e dai colori chiari, preferibilmente in cotone o tessuto traspirante, anche quando si sta in casa. Eseguire regolarmente degli impacchi di ghiaccio su polsi, nuca e fronte. Fare un pediluvio e, di tanto in tanto, anche delle docce fresche.

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali combattere le ondate di caldo in arrivo e, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura del paragrafo precedente, sono tutte valide ed efficaci. Il problema, tuttavia, è che la loro efficacia è limitata e il sollievo è tale solo nel momento in cui la soluzione è applicata. Perché i benefici siano stabili, dunque, è necessario supportare tali azioni all’utilizzo di un condizionatore, meglio ancora se portatile, affinché poterlo trasportare, con facilità, da un punto all’altro della casa. Non solo per questo, però. Vediamo i dettagli.

