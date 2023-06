Gravidanza e mal di denti, come affrontare questo problema frequente

Il mal di denti durante la gravidanza rappresenta spesso un motivo di preoccupazione. Durante questa delicata fase della vita di alcune donne, in cui sia la madre che il feto possono essere esposti a rischi, diventa importante prestare particolare attenzione ai farmaci che possono essere assunti per risolvere questo problema.

Questo accorgimento vale anche per i rimedi naturali utilizzati per alleviare il dolore intenso ai denti. Le soluzioni fai da te possono offrire un certo sollievo dagli spasmi e dai momenti di sofferenza acuta, o dal dolore causato da nevralgie dentali.

Durante la gravidanza è fondamentale evitare l’uso di farmaci senza un’attenta supervisione medica. Cosa bisogna tenere presente a riguardo? Di seguito riportiamo alcuni consigli utili per affrontare un mal di denti durante la gravidanza.

Il mal di denti è un problema frequente in stato di gravidanza

Durante la gravidanza, le donne possono sperimentare una maggiore suscettibilità a problemi e patologie dentali, come l’aumento delle carie. Può sembrare strano, ma esistono spiegazioni biologiche studiate e documentate per questa situazione. Si può essere portati a pensare che la causa sia l’aumento del consumo di cibi zuccherati durante questo periodo da parte della donna che potrebbe concedersi più sfizi di quando non era incinta.

In realtà, esiste una ragione biologica più ragionevole. Durante la gravidanza, infatti, si verificano cambiamenti nel pH della saliva, che diventa più acida. Questo può portare a un accumulo di placca che, a sua volta, si trasforma in tartaro. Il tartaro rappresenta la principale causa di carie, gengivite, ascessi e persino di patologie come la parodontite che mette a repentaglio la salute e la stabilità dei denti nella loro sede ossea.

Buone pratiche di igiene orale durante la gravidanza

Per prevenire il mal di denti durante la gravidanza, è fondamentale seguire delle buone pratiche di igiene orale. Ecco alcune regole da tenere a mente:

Spazzolare regolarmente i denti: Utilizzare lo spazzolino dopo ogni pasto, preferibilmente con un dentifricio contenente fluoro. Assicurarsi di pulire accuratamente tutte le superfici dei denti. Utilizzare il filo interdentale: Pulire gli spazi tra i denti con il filo interdentale per rimuovere eventuali residui di cibo e placca. Utilizzare lo scovolino: In caso di spazi più ampi tra i denti, è possibile utilizzare uno scovolino interdentale per rimuovere la placca e i resti di cibo. Fare risciacqui con collutorio: Utilizzare un collutorio antimicrobico a base di fluoro per risciacquare la bocca. Ciò può aiutare a ridurre i batteri e a rinforzare lo smalto dentale. Farsi visitare regolarmente: Sottoporsi a visite di controllo dal dentista durante la gravidanza per valutare lo stato di salute del cavo orale. È consigliabile effettuare pulizie professionali o detartrasi dei denti ogni 3 mesi per rimuovere placca e tartaro, che sono le principali cause di carie e malattie gengivali, come la parodontite. Avere un’alimentazione equilibrata: Seguire una dieta bilanciata, limitando il consumo di cibi zuccherati e bevande gassate. Favorire invece alimenti ricchi di vitamine e sali minerali che contribuiscono alla salute dei denti. È consigliabile consultare il proprio ginecologo per ricevere indicazioni specifiche per la dieta che si baseranno sulle esigenze individuali.

Prevenire le carie durante la gravidanza è particolarmente importante, è stato infatti dimostrato che i bambini nati da madri con un alto numero di carie durante la gestazione possono essere più suscettibili allo sviluppo della stessa condizione dentale. Pertanto, adottare precauzioni preventive è essenziale per evitare complicazioni future anche per il bambino.

Mal di denti in gravidanza: che farmaci assumere

Prima di tutto, è importante distinguere tra il dolore causato da una carie o da un ascesso dentale e il fastidio causato dal gonfiore e l’irritazione delle gengive durante la gravidanza, che è una conseguenza tipica della maggiore sensibilità e suscettibilità gengivale causata dai cambiamenti del corpo. Ciò non comporta che ci sia una vera e propria patologia che richieda un intervento specifico. D’altra parte, bisogna comunque considerare che questa condizione può portare a mal di denti e nevralgie acute.

La domanda sorge spontanea: ci sono rimedi per il mal di denti durante la gravidanza? Come risolvere il problema quando ci si trova nell’impossibilità di assumere diversi tipi di farmaci e antidolorifici? È importante sapere che l’assunzione di paracetamolo, come la Tachipirina, è consentita durante la gravidanza. Tuttavia, è fondamentale fare attenzione ad altri antidolorifici e richiedere un consulto medico per assicurarsi di non assumere sostanze pericolose per il feto.

NB: è sempre necessario consultare sia il dentista che il ginecologo per avere la certezza di assumere solo farmaci realmente necessari e indicati per la condizione in cui ci si trova, garantendo così la massima sicurezza per la madre e il bambino.

Articolo scritto in collaborazione con Dottordentista.com