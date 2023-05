La dieta di Lizzo: cosa mangia la cantante in un giorno

La cantante statunitense Lizzo, nome d’arte di Melissa Viviane Jefferson, è da anni una paladina della body positive e dell’accettazione di sé. La rapper non ha mai temuto di mostrare tutte le sue forme fregandosene del giudizio dei social. In questo ultimo periodo però Lizzo ha iniziato a seguire una dieta vegana, postando tramite TikTok le sue nuove abitudini alimentari, decisamente più sane e più rispettose del pianeta rispetto alla classica dieta americana fatta di fast food.

Cosa mangia Lizzo, la dieta giornaliera della cantante

Nell’ultimo periodo Lizzo ha deciso di cambiare drasticamente il proprio stile di vita. La cantante 32enne infatti ha iniziato a postare su TikTok non solo i video dei suoi duri allenamenti, ma anche di cosa mangia nella sua nuova dieta vegana. Che sia una scelta di marketing o un vero cambiamento nella vita di una delle più convinte e importanti paladine del body positive poco importa, la dieta vegana della cantante appare infatti decisamente appetitosa, e con diversi sgarri a quella che potrebbe essere una dieta dimagrante.

Scherzando su TikTok, Lizzo ha raccontato così le difficoltà di seguire la nuova dieta: “Seguire un’alimentazione vegana è abbastanza facile, tranne quando ho i postumi della sbornia”. In realtà visto il suo recentissimo approdo nel mondo vegan, Lizzo per ora si sta concentrando in particolare su: “Esplorare i sapori che derivano dai vegetali e dalle loro proteine. Ogni percorso è personale e merita di essere celebrato”.

Sui social Lizzo posta ogni cosa che mangia, senza tralasciare gli spuntini della mattina e quello notturno: la colazione di Lizzo consiste in un uno smoothie a base verde, spesso allungato con acqua di cocco e magari reso più ricco da spinaci, cavolo, o “Qualsiasi cosa abbia tra le mani” come racconta. Per pranzo la cantante statunitense mangia una ricca quanto abbondante insalata con verza, cavolo rosso, broccoli, avocado, cipolle bianche e carote.

Uno dei cambiamenti più grossi apportati nella dieta di Lizzo riguarda certamente lo spuntino: se prima amava rimpinzarsi dei gustosissimi, ma certo non vegano, Cheetos (snack a base di farina di mais e formaggio), ad oggi come alternativa preferisce i Lesser Evil Paleo Puffs, snack vegani al sapore di formaggio, ma senza le conseguenze del formaggio (frase scritta sulle confezioni). “Ho mangiato per anni un sacco di Cheetos caldi, ma non andavano bene per il mio reflusso gastrico”, ha tenuto a precisare la donna, “questi, invece, sono un’alternativa che amo: li immergo nell’hummus e sono buonissimi!”. Per cena Lizzo si mangia delle polpette vegane con tartufo, ceci e funghi, aggiungendo al tutto un po’ di quinoa accompagnata da insalata, che sia il più possibile colorata in modo da appagare anche la vista (fondamentale in qualunque dieta).

Per concludere la giornata Lizzo si concede un altro smoothie, questa volta meno salutare, a base di burro d’arachidi, fragole, avena, latte d’avena, proteine di vaniglia in polvere. In conclusione la cantante dice di completare la sua dieta con “L’amore di Gesù“, in quanto il suo benessere fisico deve accompagnarsi a quello spirituale.