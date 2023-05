La dieta di Chris Pratt: tutto sulla “Daniel Diet” ispirata alla Bibbia

Dieta e religione? Si può fare. L’attore americano Chris Pratt, protagonista di Jurassic World, Guardiani della Galassia e presto genero di Arnold Schwarzenegger, ha infatti da tempo deciso di seguire una dieta particolare, ispirata ad un passo della Bibbia, precisamente l’esperienza del profeta Daniele dell’Antico Testamento.

Cosa dice il passo dell’Antico Testamento di Daniele

Questa dieta va ormai particolarmente di moda negli Stati Uniti. Essa trae ispirazione da un particolare passaggio dell’Antico Testamento: Nabucodonosor, re di Babilonia, offre ai suoi prigionieri un lauto banchetto dalla sua tavola, ma essi rifiutano. Questo il passo della Bibbia:

“Mettici alla prova per dieci giorni, dandoci da mangiare legumi e da bere acqua, poi si confrontino, alla tua presenza, le nostre facce con quelle dei giovani che mangiano le vivande del re». Egli acconsentì e fece la prova per dieci giorni. Terminati questi, si vide che le loro facce erano più belle e più floride di quelle di tutti gli altri giovani che mangiavano le vivande del re“.

(Dan 1, 12-15)

In cosa consiste la dieta di Chris Pratt

Dalle parole dell’Antico Testamento, in America è stata inventata una dieta chiamata Daniel Fast, che consiste in un digiuno parziale della durata di 21 giorni consecutivi. Pratt, proprio come Daniele migliaia di anni fa, si dedica in questi giorni alla preghiera, mangiando unicamente verdura, frutta, cereali integrali, legumi, oli, frutta secca e semi, bevendo ovviamente solo acqua.

Ogni pasto dell’attore ha dunque le seguenti proporzioni: 50% di legumi, 25% di proteine magre, animali o vegetali, 25% di amidi interi, un po’ di frutti poco zuccherati, acqua o tisane.

Questa dieta, chiamata anche il Digiuno di Daniele, è stata messa in piedi da tre medici e da un pastore americani, ed è in questo momento una vera e propria moda negli States. Per seguire la dieta viene venduto un libro ed un DVD nelle quali viene proposto in sei sessioni settimanali, di praticare uno stile di vita sano, e che sia fondato sui principi della Bibbia, legato strettamente a cinque elementi di progresso che sono legati strettamente: fede, nutrimento, forma fisica, concentrazione ed amici.

Perché Chris Pratt segue questa dieta

A primo impatto questa dieta sembra difficile da seguire sul lungo periodo, addirittura deleteria per un attore che debba mantenere una certa forma fisica. Il digiuno di Daniele portato avanti da Pratt ha però una motivazione più profonda: “Dio ha creato il nostro corpo perché sia in buona salute, ed ha fornito tutto ciò di cui abbiamo bisogno per prendercene cura. Ed è per questo motivo che i fondatori di questa nuova dieta invitano chi la pratica a pregare, meditare e leggere la Parola di Dio, in questo modo Cristo li trasformerà facendo trovare la forza in Dio, cambiando in positivo il proprio stile di vita”.

All’interno della Bibbia infatti, il nutrimento difende i valori della fede in Dio come l’integrità, l’umiltà e la generosità. Facendo questa dieta per gli ideatori, si approfondisce la propria relazione con Dio, offrendogli in sacrificio tutti i piaceri legati al nutrimento, avvicinandosi a lui vivendo di spiritualità.