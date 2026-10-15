Negli ultimi anni la pallavolo italiana sta vivendo una rinascita di popolarità, spinta sia dai trionfi della nazionale che dall’influenza di serie animate come Haikyu!!. Il risultato è un afflusso crescente di giovani atleti che vedono nello sport una via per esprimere talento e competitività.

Ma eccellere in una disciplina che richiede salti potenti, scatti rapidi e continui cambi di direzione non dipende solo dal talento naturale: l’alimentazione è diventata un elemento imprescindibile. La Generazione Z, più consapevole dei valori nutrizionali, è attratta da cibi naturali e dalle alternative vegetali, ritenute capaci di sostenere gli allenamenti intensi.

Dati e contesto: perché la dieta vegetale conta nella pallavolo giovanile

Una ricerca condotta dall’Università di Winchester su oltre 300 atleti ha rilevato che il 33 % segue una dieta vegetariana o vegana con l’obiettivo di ottimizzare le performance sportive. Il nutrizionista della nazionale maschile, dottor Alfonso Presutto, sottolinea che “la Gen Z cerca qualità e sostanza elementi fondamentali per sostenere le prestazioni d’eccellenza richieste dalla pallavolo moderna”.

Le richieste della Gen Z

Il Nutrition Trend Report di EIT Food indica che il 54 % dei giovani europei predilige cibi naturali, mentre il 49 % presta attenzione alla trasparenza delle etichette. Questo profilo di consumo si riflette anche tra gli atleti di alto livello, che desiderano sapere esattamente cosa assumono per massimizzare energia, recupero e benessere generale.

Per tradurre questi dati in azioni concrete, l’Osservatorio OraSì ha definito dieci principi di nutrizione. Di seguito, i punti più rilevanti raggruppati in cinque aree tematiche, pensati per chi vuole migliorare il proprio gioco senza rinunciare a una dieta a base vegetale ben equilibrata.

Cronologia dei nutrienti: quando e cosa mangiare

Distribuire carboidrati, proteine e grassi lungo la giornata in base agli orari di allenamento permette di garantire energia costante e di favorire il recupero muscolare. Prima di una sessione intensa è consigliabile assumere un pasto ricco di carboidrati complessi; subito dopo, invece, un mix di proteine vegetali e carboidrati facilita la ricostituzione delle riserve di glicogeno.

Idratazione e scelta di cibi di qualità

Bere regolarmente è fondamentale non solo durante l’attività fisica, ma per tutta la giornata. Un’apporto idrico adeguato previene la disidratazione e sostiene le funzioni cognitive. Parallelamente, è importante prediligere alimenti poco processati, come frutta, verdura, legumi, cereali integrali e frutta a guscio, che forniscono nutrienti essenziali senza aggiungere ingredienti artificiali.

Recupero, sonno e rigenerazione

Il recupero avviene soprattutto durante le ore di riposo. Garantire 7-9 ore di sonno di qualità favorisce la sintesi proteica e la rigenerazione muscolare. Inoltre, un piccolo spuntino post-allenamento che combini proteine vegetali e carboidrati aiuta a ridurre i tempi di recupero e a preparare il corpo per la sessione successiva.

Conoscere sé stessi e mantenere la costanza

Leggere le etichette, riconoscere le proprie sensazioni di fame e stanchezza e, quando necessario, rivolgersi a un professionista della nutrizione permette di personalizzare la dieta. La costanza quotidiana, piuttosto che la ricerca della perfezione in un singolo pasto, è il fattore che più influisce sulla performance a lungo termine.

Visione a 360°: integrazione di nutrizione, allenamento e mente

Una preparazione completa considera nutrizione, allenamento, sonno, recupero e aspetti mentali. Trascurare uno di questi elementi può compromettere l’intero equilibrio. Coltivare consapevolezza su tutti i fronti consente di affrontare le sfide sportive con maggiore resilienza e di mantenere elevati livelli di prestazione durante tutta la stagione.