Hilary Duff, icona anni Duemila, è stata protagonista di numerose commedie adolescenziali di successo che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. Una vera icona per i ragazzi di quegli anni. Ma come si tiene in forma oggi? Ecco la sua “dieta da fame”.

Hilary Duff e la “dieta da fame”

Hilary Duff attrice, cantante, imprenditrice americana, ex stella Disney è diventata un’icona per i ragazzi anni Duemila con la serie tv Lizzie McGuire. Dopo l’enorme successo Hilary è stata co-protagonista in film come Una scatenata dozzina poi da protagonista in Lizzie McGuire – Da liceale a popstar, A Cinderella Story, Material Girls, Nata per vincere e Sharon Tate – Tra incubo e realtà. Ma non solo attrice. Hilary Duff è anche una bravissima cantante e scrittrice, nella musica ha venduto oltre 20 milioni di dischi mentre come scrittrice ha pubblicato una trilogia di romanzi divenuti best seller.

Molti anni dopo la sua fama da stella Disney, Hilary Duff oggi ha 36 anni e vive a Beverly Hills con la sua famiglia. La Duff ha avuto il primo figlio da Mike Comrie, giocatore canadese di hockey su ghiaccio, mentre dal 2015 è al fianco del musicista Matthew Koma, da cui ha avuto due figlie. Amatissima negli anni Duemila, la Duff è sempre stata molto amata anche per la sua bellezza, sin da giovanissima. Dopo tre gravidanze, come si tiene in forma oggi? Diversi magazine americani parlano di una “dieta da fame” seguita dall’attrice e cantante hollywoodiana per mantenere il peso. Da chi prende ispirazione? Dalla controversa dieta di Gwyneth Paltrow.

L’attrice e cantante Duff ha spiegato di essere “ossessionata dai rolli di cavolfiore”, che ha descritto come super “puliti” e ha detto che le piace renderli croccanti nella friggitrice ad aria. La Duff ha aggiunto che di solito li completa con insalata di uova, un uovo fritto, avocado o salsiccia vegana. Le piace anche l’avena notturna.

Hilary, madre di tre figli, ha tenuto a sottolineare che anche lei consuma “molte calorie” mentre prepara il pranzo ai suoi figli. Per l’attività fisica, la star di “How I Met Your Father” ha detto che si allena con un personal e si concentra sull’allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT) per bruciare molte calorie. Come la Paltrow anche Hilary inizia la giornata con il caffè, poiché “non farà aumentare il livello di zucchero nel sangue” e si astiene dal mangiare fino a mezzogiorno circa.

In un’intervista Duff ha detto che si sveglia molto affamata ma ha aggiunto che fa uno spuntino mentre riempie il cestino del pranzo dei suoi figli e ha parlato del suo amore per le rondelle di cavolfiore e l’avena notturna. “Mangio una crocchetta di pollo la mattina mentre preparo il pranzo”. Sia la Paltrow che Duff hanno affermato di ricorrere al caffè per sconfiggere la fame.

Hilary Duff e la dieta: cosa mangia l’ex Lizzie McGuire?

L’ex star Disney Hilary Duff, 36 anni e mamma di tre figli, è un’attrice e cantante di successo nonché abile imprenditrice nella moda e nel beauty. La sua vita è sempre stata sotto ai riflettori fin da adolescente. A 17 anni Hilary ha detto di aver sofferto di disturbo alimentare a causa della dismorfia corporea, dalla quale è guarita dopo un anno circa. Negli anni si è sempre tenuta in forma sia con l’allenamento che con la dieta.

Recentemente la Duff ha iniziato a giocare a tennis una volta alla settimana con suo marito, musicista Matthew Koma. Mamma di tre figli ha detto che cerca di inserire tre o quattro sessioni settimanali di palestra nella sua fitta agenda.

Affidandosi al suo personal trainer Dominic Leeder Hilary Duff ha ammesso che allenarsi da sola non ha mai funzionato, scherzando su come il tapis roulant nella sua camera da letto funge anche da appendiabiti. L’ex star Disney lavora sulla parte superiore del corpo e sugli squilibri muscolari attraverso movimenti complessi, e sulla sua connessione mente-muscoli, un aspetto psicologico dell’allenamento in cui l’attenzione è posta sulla sensazione di ogni ripetizione di un esercizio per aiutare i muscoli a lavorare di più.

A questo la Duff ha adattato la sua dieta e cucinando più pasti a casa. “Adoro arrostire verdure come zucca e broccoli”, ha condiviso. Inoltre prepara cosce di pollo, tacos con farina di manioca, insalate di rucola con frutta o verdura, e quinoa israeliana. “Sto apprezzando la mia salute, facendo attività che mi fanno sentire forte invece di limitarmi a migliorare il mio corpo”, ha concluso la Duff sottolineando l’importanza di dormire a sufficienza ed equilibrare la dieta.