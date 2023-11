Ultima tendenza beauty diventata virale su Tik Tok: creare sul viso la forma delle fossette. Scopriamo tutti i passaggi efficaci per realizzare le fossette finte, dove c’è il trucco ma non si vede.

Come realizzare le fossette finte? Tutti i passaggi

Lo sapevate che negli ultimi mesi si è diffusa sui social una nuova tendenza? Stiamo parlando di una nuova tecnica di make-up per realizzare le fossette finte, quella deliziosa piega sulle guance chiamata anche “bacio degli angeli”. Basti pensare che l’hashtag dedicato #dimplemakers ha superato i 61 milioni di visualizzazioni su Tik Tok. Per realizzarle bisogna aggiungere dei piccoli dispositivi con due palline alle estremità di un filo, simili a una pinzetta. Questi vengono posizionati su entrambi i lati della bocca in modo che le palline pizzichino le guance interne ed esterne.

Se lo si fa per molto tempo, si priva l’area del flusso sanguigno e alla fine si ottiene un tessuto cicatriziale, e da questo si genera la fossetta. Una pratica che, secondo alcuni esperti, non è pericolosa ma, dall’altra parte, è temporanea. Il dispositivo prende il nome dalle fossette, dunque si chiama dimple maker è anche economico.

L’effetto finte fossette si può ottenere anche in modo più “naturale” grazie alle tecniche all’avanguardia di trucco, seguendo le tendenze beauty sempre su Tik Tok. Ecco la nuova tendenza: le finte fossette. Il principio è molto semplice: riprodurre sul viso quella particolare, irresistibile piega delle fossette, come Jennifer Garner.

Le fossette possono essere riprodotte direttamente a casa tua con questo nuovo e semplice trucco, che è diventata la tendenza di Tik Tok con 37 milioni di visualizzazioni. Ecco tutti i passaggi su come fare le fossette finte.

Per ottenere l’effetto fossette ti occorre un correttore liquido scuro in contrasto con la naturale carnagione della tua pelle. Disegnate due micro linee curve su entrambi i lati della bocca, dove si formeranno le fossette e sfumate con un pennello. Imitando la tecnica del contouring, le finte fossette si formano con le ombre del viso, poi accentuate l’ombra delle finte fossette con un lip liner scuro, per un risultato ancora più naturale e d’effetto.

Come realizzare le finte fossette? Trucchetti

Le amate o anche odiate fossette sulle guance, delle piccole cavità che spuntano quando si sorride e creano un’incurvatura tondeggiante dagli angoli della bocca e appena sotto gli zigomi, sono ovviamente naturali ma non disperate: per chi non le ha naturalmente, può ottenerle seguendo alcuni trucchetti di tendenza su Tik Tok sul make up. D’altronde si sa, con il trucco si può riprodurre davvero tutto.

Abbiamo visto tutti i passaggi della tecnica make-up per realizzare le finte fossette, dall’effetto però naturale. Procuratevi un buon correttore scuro, magari quello che usata già per fare il contouring al viso, e poi seguite i passaggi precedenti. Sicuramente otterrete i tanto desiderati “baci degli angeli”.