La dieta di Gwyneth Paltrow: cosa mangia l’attrice? Il menù

Gwyneth Paltrow, attrice e imprenditrice statunitense che nel ’99 si è aggiudicata un Premio Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film Shakespeare in Love, ha fatto molto discutere sul web per aver rivelato la preoccupante dieta che segue. Ecco di che tipologia di dieta si tratta.

La dieta di Gwyneth Paltrow: cosa mangia l’attrice

Gwyneth Paltrow ha raccontato al podcast The Art of Being Well with D.r Cole la sua routine del benessere quotidiano che passa per dieta, esercizio fisico e altre pratiche. Ancora una volta l’attrice americana ha fatto scalpore sl web per le sue scelte alimentari.

Nell’intervista la Paltrow ha spiegato che per il suo corpo segue un digiuno intermittente e mangia brodo di ossa e verdure. Sul web si sono così scatenate critiche al suo regime alimentare per niente salutare.

Nell’intervista Gwyneth Paltrow ha raccontato che predilige cenare presto facendo un digiuno intermittente, che consiste nel non mangiare niente per 16-18 ore. La sua giornata alimentare inizia con “un caffè al mattino, e succo di sedano con limone o acqua di limone, poiché non voglio ingerire niente che aumenti il mio livello di zucchero nel sangue”, ha raccontato l’attrice.

Dopo colazione l’attrice da Oscar si allena e cerca “di fare un’ora di movimento”, come ha detto lei stessa e passeggia, fa pilates, e segue i consigli del suo personal trainer. Si prosegue poi con: “Dry brushing ed entro in sauna a infrarossi per circa 30 minuti”, così ha detto la Paltrow.

Per pranzo l’attrice ha raccontato: “Mi piace molto la zuppa per pranzo. Mangio brodo di ossa di carne quasi tutti i giorni. È davvero importante per me sostenere una routine detox”.

E infine per cena segue la dieta paleo (che evita, carboidrati, zuccheri, latticini, sale), che consiste nel mangiare “tante verdure”.

Gwyneth Paltrow e la carriera da imprenditrice

Gwyneth Paltrow, che ha detto addio al cinema da qualche anno, è diventata un’imprenditrice di successo con il suo marchio tra linea di creme e integratori, candele al profumo di vagina, vibratori ergonomici.

L’ex attrice ha detto: “Accetto il mio corpo e lascio andare il bisogno di essere perfetta, di apparire perfetta, sfidare la gravità, sfidare la logica, sfidare l’umanità. Accetto la mia umanità”, sul sito del suo brand di successo in occasione dei suoi 50 anni.