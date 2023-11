Karlie Kloss supermodella e blogger statunitense è uno dei volti più amati nel mondo della moda. Misure perfette, altezza 189 cm, Karlie è tra le modelle più ambite del momento. La top model americana ha rivelato come essere sempre perfette con la sua beauty routine.

La beauty routine di Karlie Kloss: come essere sempre perfette

Karlie Kloss, ex angelo di Victoria’s secret, è tra le top model e imprenditrici più solide e apprezzate degli ultimi anni. La 31enne ricercata dai migliori brand di moda sta consacrando il suo successo anche come imprenditrice oltre che blogger. La supermodella è apparsa anche nel film Zoolander 2 accanto a Owen Wilson e Ben Stiller.

La rivista Time l’ha inserita al nono posto tra i 100 Most Influential People del pianeta, nella categoria Icon. La modella tra le più pagate ha collaborato anche come stilista con il brand americano Express, realizzando la Karlie Kloss x Express Collection, che include 17 pezzi di abbigliamento. Nel 2018 Karlie ha sposato l’imprenditore Joshua Kushner, da cui ha avuto due figli, il primo nel 2021 e il secondo nato lo scorso luglio.

Ma come si tiene sempre in perfetta forma, come si mostra sia agli eventi che in passerella? In un video tutorial, la Kloss ha svelato i suoi segreti di bellezza. La modella americana ha rivelato tutto il suo amore nei confronti della sua routine beauty, che dice darle “forza”. La sua pelle dice la top model è molto secca e dunque ha bisogno di una giusta skincare per pelle secca.

“La mia pelle é molto secca e trovo questa crema colorata sia super idratante e quindi perfetta per me”, per illuminare il viso invece Karlie utilizza il Mister Light di Givenchy. Per quanto riguarda i mascara, nel suo cassetto non possono mancare il L’Oréal Voluminous Million Lashes o la formula gel di Marc Jacobs che ha un applicatore apposito che non lascia piccoli residui di prodotto.

Karlie Kloss e la beauty routine: beauty tips della supermodella

La supermodella e imprenditrice Karlie Kloss, 31 anni, è tra le modelle americane più pagare al mondo. Nonostante il successo nella moda come modella, Karlie ha dato libero sfogo alla sua passione come stilista e imprenditrice di successo. Mamma di due figli, la Kloss è in ottima forma fisica e benessere mentale. Come abbiamo visto la sua skincare è molto semplice e mirata per la sua pelle secca, ma di imperfezioni non se ne parla.

Per struccarsi la top model usa Bioderma Crealine, il suo prodotto fedele da quando ha cominciato a truccarsi. “La prima volta che l’ho comprato mi trovavo a Parigi in una farmacia chiamata City-Pharma, che fa grandissimi sconti e dato che potevo prenderne due bottiglie a pochissimo prezzo ho pensato..perché no?Proviamolo!”.

Per la sua pelle secca Karlie Kloss dice di amare molto tutto ciò che ha al suo interno olii, in particolare va matta per quello di oliva e di cocco e per questo utilizza una specie di cera per il viso che nutre moltissimo la pelle anche come base prima del make-up. Per quanto riguarda i capelli invece Karlie dice di non avere particolari cure, le piacciono l’asciugacapelli e accessori del brand Harry Josh e come prodotti utilizza quelli della Oribe, in generale ama dare molta luce alla sua chioma e per questo utilizza olii secchi.