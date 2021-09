Olio di lino per la salute: quali sono i suoi benefici

L’olio di lino è un prodotto naturale molto apprezzato a livello cosmetico per via delle sue proprietà in grado di migliorare l’aspetto della pelle e dei capelli. Questo olio in realtà vanta anche un gran numero di benefici per la salute e per questo motivo è bene aggiungerlo alla propria dieta utilizzandolo anche in cucina.

Olio di lino per la salute del cuore

L’olio di lino è molto utile per proteggere il cuore in modo naturale. Questo prodotto infatti contiene una grande quantità di acidi grassi omega 3 e di acidi grassi omega 6, di conseguenza assumere questo olio è un buon modo per regolarizzare il battito del cuore e per tutelare l’apparato cardiaco.

L’olio in questione è anche molto utile per ridurre il livello di colesterolo cattivo (colesterolo LDL) e di trigliceridi presenti nel sangue.

Proprio per questo motivi risulta ideale per mantenere le arterie pulite e per migliorare anche la pressione sanguigna.

Olio di lino per migliorare la salute del sistema nervoso

Consumare regolarmente olio di lino aiuta a migliorare la salute del sistema nervoso. Questo prodotto infatti contiene grandi quantità di vitamina E, vitamina B e di lecitina che consentono di controllare l’andamento del sistema nervoso aiutando in questo modo il cervello a funzionare nel migliore dei modi.

L’olio di lino quindi è molto utile per migliorare la memoria e anche per migliorare lo stato di concentrazione. Il prodotto in questione preserva anche dalle malattie neurogenerative e quindi risulta benefico per la salute.

Olio di lino per proteggere stomaco e intestino

L’olio di lino è molto utile per proteggere le mucose dello stomaco e dell’intestino. Esso contiene grandi quantità di mucillagini e di conseguenza è ideale per chi soffre di stipsi dal momento che aiuta in modo importante a regolarizzare l’intestino.

Questo olio non irrita in alcun modo le pareti dell’intestino, infatti la sua azione viene svolta semplicemente ammorbidendo le feci.