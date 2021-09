I benefici del lime sui capelli: gli utilizzi

Il lime è un frutto molto apprezzato per via del suo sapore unico, ma in realtà esso risulta essere anche un ottimo prodotto per migliorare l’aspetto e la salute dei capelli. I benefici di questo agrume infatti sono davvero numerosi e gli conferiscono delle proprietà cosmetiche rilevanti in numerose circostanze.

Lime per ritardare l’ingrigimento dei capelli

Le qualità nutrizionali dei lime sono davvero molte e per questo si tratta di un frutto ricco di benefici per la salute dell’organismo. In realtà però consumare di frequente questo tipo di agrume consente anche di migliorare l’aspetto dei capelli in modo del tutto naturale.

Il consumo regolare di lime infatti permette di ritardare l’ingrigimento prematuro dei capelli, inoltre aiuta anche a migliorare la lucentezza dei capelli e a renderli morbidi al tatto.

Ridurre la fortfora grazie al lime

Il lime risulta essere un rimedio naturale molto efficace per contrastare la forfora. Questo problema riguarda molte persone, ma fortunatamente aggiungere qualche goccia di succo di lime al proprio shampoo consente di eliminare l’eccesso di sebo presente nel cuoio capelluto andando quindi a riequilibrarlo in modo del tutto naturale.

Lime per schiarire i capelli

Il lime è un frutto in grado di schiarire i capelli in modo naturale.

Chiaramente questo prodotto non renderà i capelli molto più chiari, ma comunque darà dei risultati visibili.

In particolare consigliamo di utilizzarlo a coloro che hanno i capelli castano chiari per farli tendere al biondo. Chi ha i capelli molto scuri invece difficilmente noterà un cambio di colore.

Per utilizzarlo vi suggeriamo semplicemente di spremere almeno un lime e di aggiungerlo a un po’ di acqua all’interno di un flacone spray.

A questo punto spruzzatelo sulle ciocche direttamente e lasciate agire per qualche ora. Per rendere la chioma ancora più chiara, lasciate asciugare i capelli al sole e poi lavate come sempre facendo un classico shampoo.