Ignazio Moser, ex ciclista su strada e pistard, divenuto personaggio televisivo per la sua partecipazione al GfVip2, è molto seguito sui social anche per la storia d’amore con Cecilia Rodriguez. Ma qual è la dieta di Moser per un fisico da urlo?

Ignazio Moser rivela la sua dieta per un fisico da urlo

Ignazio Moser, figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, proviene da una famiglia di ciclisti professionisti. Ignazio ha partecipato nel 2017 al reality Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, eliminato in semifinale. Ma è proprio qui che conosce la sua attuale compagna Cecilia Rodriguez e futura moglie.

Insieme a Cecilia, Ignazio ha condotto la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV. Ex concorrente de L’isola dei famosi, Moser si tiene sempre in forma anche se ha lasciato le gare agonistiche di ciclismo.

Ignazio è davvero uno sport addicted, appassionato di fitness, attentissimo al benessere, anche se Moser ha attraversato un momento difficile. L’influencer ha ammesso che non stava bene, e che avrebbe avuto bisogno di un po’ di tempo per sé. Ciononostante, non ha smesso di lavorare ed ha continuato a viaggiare per l’Italia per presenziare a diversi eventi, anche in veste di presentatore.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha lasciato intendere quale fosse il suo male, anche se non ha dato molte spiegazioni. Ha esortato però i suoi fan a prendersi cura della propria salute mentale. Ignazio ha spiegato di avere alcuni problemi di salute, che forse sono stati aggravati da alcuni problemi psicologici.

“Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso). Quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente”, ha detto Moser. Il compagno di Cecilia Rodriguez, infatti, ha pubblicato una foto sui social, visibilmente dimagrito scrivendo: meno 10 chili, quasi forma Isola.

Ignazio Moser e la dieta: come si tiene in forma?

Ignazio Moser, ex ciclista influencer e conduttore tv, mantiene la sua splendida forma fisica con un fisico da urlo a 31 anni compiuti. Insieme alla sua fidanzata da cinque anni e mezzo Cecilia Rodriguez, Ignazio si tiene sempre in forma con la dieta e all’allenamento. Sono entrambi molto sportivi, lui è un ex ciclista e ha lo sport nel sangue, visto che è il figlio di Francesco Moser, lei lo fa soprattutto per tenersi in forma.

Dopo alcuni anni di competizioni sulle orme del padre, Ignazio oggi si dedica alla carriera di influencer “amante della vita”, ispirando le persone a perseguire senza sosta i propri obiettivi personali, lavorativi e sportivi.

“Lo sport ci regala tante emozioni, lo sport ci insegna la disciplina e il sacrificio, tutti dovremmo essere Sport”. Questo il manifesto personale di Moser che oltre al ciclismo è un grande appassionato di CrossFit – come la fidanzata Cecilia -, adora correre e giocare a padel.

Ignazio Moser si allena solitamente in palestra 3 o 4 volte a settimana a cui aggiunge un paio di sessioni cardio in bicicletta oppure di corsa, altra sua passione. Ma dato che a lui piacciono le sfide, ha deciso di provare anche il tennis.