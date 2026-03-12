Il ruolo del CGM nel diabete di tipo 2: risultati del trial FreeDM2 e evidenze real‑world

Negli ultimi anni la gestione del diabete di tipo 2 ha visto un’evoluzione importante grazie alle tecnologie digitali che rendono i dati metabolici più accessibili. Tra queste, il monitoraggio continuo del glucosio (CGM) ha guadagnato spazio oltre il tradizionale ambito del diabete di tipo 1, proponendosi come strumento utile anche per persone che usano una sola iniezione giornaliera di insulina basale. Le nuove evidenze presentate in sedi scientifiche internazionali suggeriscono cambiamenti concreti nella pratica clinica, sia per il controllo glicemico sia per il coinvolgimento quotidiano del paziente.

Il peso delle scelte terapeutiche è rilevante: a livello globale circa 63 milioni di persone con diabete di tipo 2 utilizzano insulina, mentre solo una percentuale limitata raggiunge gli obiettivi di emoglobina glicata (HbA1c). Questo divario incide non solo sulla salute individuale ma anche sui sistemi sanitari, con costi stimati che superano i 200 miliardi di dollari all’anno a livello globale. In questo contesto, capire se il CGM possa ridurre il gap terapeutico è una priorità.

Prove cliniche che stanno ridefinendo la pratica

Il trial randomizzato FreeDM2, condotto in 24 centri clinici nel Regno Unito su 303 persone con diabete di tipo 2 in terapia con insulina basale e farmaci come SGLT2 o GLP‑1, ha confrontato l’uso del sensore FreeStyle Libre con il tradizionale automonitoraggio tramite puntura. Dopo quattro mesi il gruppo che ha utilizzato il CGM ha mostrato una riduzione della HbA1c superiore di circa 0,6% e un incremento del tempo nel range glicemico (70–180 mg/dL) di circa 2,5 ore al giorno, pari a un aumento complessivo del tempo nel range vicino al 10,4%.

Cosa significa il miglioramento nel quotidiano

Questi risultati non derivano tanto da cambiamenti importanti nelle prescrizioni, quanto dall’accesso continuo alle informazioni glicemiche. Con il CGM i partecipanti hanno potuto adattare in modo proattivo alimentazione, dosaggio della insulina basale e attività fisica durante la giornata. In altre parole, il sensore ha fornito dati utili per decisioni puntuali: il monitoraggio in tempo reale ha agito da guida pratica, aumentando la capacità di autoregolazione e migliorando il controllo metabolico senza necessariamente intensificare la terapia farmacologica.

Evidenze real‑world e impatto sulla qualità della vita

Le osservazioni sperimentali sono state affiancate da esperienze nella pratica clinica reale. Uno studio italiano interventistico su 88 adulti con diabete di tipo 2 in terapia con insulina basale e monitorati con il sistema FreeStyle Libre ha documentato, dopo tre mesi, un miglioramento dei livelli medi di glucosio, un aumento del tempo nel range e un effetto positivo sulla percezione della qualità della vita. Questi risultati confermano la trasferibilità dei benefici dal contesto sperimentale a quello assistenziale quotidiano.

Le voci degli specialisti

Esperti come Lala Leelarathna e Emma Wilmot hanno sottolineato come la visibilità dei dati in tempo reale rappresenti un elemento chiave anche per pazienti trattati con regimi apparentemente «semplici». Francesco Giorgino ha evidenziato la coerenza tra trial randomizzati e dati real‑world, rafforzando l’ipotesi che il CGM possa offrire vantaggi riproducibili nella pratica clinica e contribuire a una gestione più personalizzata del diabete di tipo 2.

Accesso, rimborsabilità e prospettive in Italia

Nonostante le raccomandazioni delle società scientifiche italiane, che supportano l’uso del monitoraggio continuo del glucosio anche nei pazienti con sola insulina basale, l’accesso ai sensori in Italia è ancora disomogeneo. I criteri di rimborso variano tra regioni: alcune limitano il supporto economico alle persone in terapia insulinica multi‑iniettiva, mentre altre regioni come Lombardia, Lazio, Sicilia, Campania, Basilicata, Marche e Veneto hanno già esteso la rimborsabilità anche a chi usa la sola insulina basale. L’ampliamento dell’accesso dipenderà in parte dall’adozione delle nuove evidenze nelle politiche regionali e nazionali.

In conclusione, la convergenza tra dati clinici randomizzati e osservazioni nella pratica quotidiana suggerisce che il CGM rappresenti uno strumento utile per migliorare il controllo glicemico e la qualità di vita di molte persone con diabete di tipo 2. Il passo successivo resta favorire un accesso più uniforme e integrare questi strumenti nelle strategie di cura personalizzata, per ridurre il gap terapeutico e l’onere economico legato alla malattia.