Nutraceutici per le dislipidemie: efficacia, limiti e consigli pratici

Il colesterolo è una molecola essenziale per molte funzioni biologiche, ma il suo eccesso aumenta il rischio cardiovascolare. L’omeostasi del colesterolo dipende sia dalla sintesi endogena epatica sia dall’assorbimento intestinale, due punti su cui agiscono sia i farmaci convenzionali sia diversi estratti vegetali. In farmacia la fitoterapia rappresenta un’opzione aggiuntiva per pazienti con dislipidemia lieve-moderata, purché utilizzata con competenza, conoscenza delle interazioni e attenzione alla standardizzazione dei prodotti.

Principali fitoterapici utili e i loro meccanismi

Tra i nutraceutici più studiati vi sono il riso rosso fermentato (RYR), la berberina, il bergamotto e i fitosteroli. Il RYR contiene monacolina K, sostanza strutturalmente sovrapponibile alla lovastatina e quindi definita a volte statina naturale, in grado di inibire l’enzima HMG-CoA reduttasi e ridurre la sintesi epatica del colesterolo. La berberina agisce con meccanismi complementari: attiva l’AMPK, aumenta l’espressione dei recettori per le LDL tramite la riduzione della PCSK9 e limita l’assorbimento intestinale; ha inoltre effetti positivi sul metabolismo glucidico. Il bergamotto esercita un’azione multimodale attraverso flavonoidi che modulano la biosintesi lipidica e favoriscono l’escrezione biliare. I fitosteroli competono con il colesterolo alimentare per l’assorbimento mediante l’inibizione del trasportatore NPC1L1.

Efficacia comparativa e dosaggi

Le riduzioni di LDL osservate variano a seconda del preparato: il RYR può ridurre le LDL in modo significativo (range riportato 10–25% con monacolina K 3–10 mg/die), la berberina mostra cali fino al 15% (dose 500–1500 mg/die), il bergamotto 15–20% (500–1500 mg/die) e i fitosteroli circa 7–12% (2–3 g/die). Questi numeri derivano da revisioni e studi clinici: il RYR standardizzato può presentare effetti paragonabili a statine a basso dosaggio in RCT selezionati, mentre la berberina offre vantaggi metabolici aggiuntivi, in particolare sui valori glicemici.

Sicurezza, interazioni e monitoraggio

Il profilo di sicurezza dei nutraceutici è eterogeneo. Il RYR è quello che richiede maggiore cautela: la monacolina K è substrato dell’enzima epatico CYP3A4 e condivide il rischio di eventi muscolari (da miopatia a forme rare di rabdomiolisi) e di epatotossicità; perciò è consigliabile il monitoraggio delle CPK e delle transaminasi. Inoltre, la contaminazione da citrinina in estratti non controllati è un problema noto. Il bergamotto contiene furanocumarine con potenziale inibizione del CYP3A4, mentre la berberina può modulare CYP3A4 e la P-gp, suggerendo prudenza nei pazienti in politerapia. I fitosteroli godono di buona tollerabilità, ma sono controindicati nella rara sitosterolemia. L’aglio e il carciofo offrono effetti modesti: l’aglio può interagire con gli anticoagulanti ad alte dosi, il carciofo richiede attenzione in caso di patologie biliari.

Normativa e qualità degli estratti

La qualità e la standardizzazione sono determinanti per efficacia e sicurezza. L’EFSA (Panel ANS) nel 2018 ha rilevato l’impossibilità di definire un livello di assunzione di monacolina K privo di rischi; in seguito il Regolamento (UE) 2026/860 ha fissato un contenuto massimo di 3 mg/die negli integratori come misura precauzionale. Tuttavia, il rischio di effetti avversi non può essere completamente escluso anche a dosaggi inferiori, pertanto è essenziale scegliere prodotti certificati, controllare l’assenza di contaminanti e preferire estratti standardizzati.

Ruolo del farmacista e indicazioni pratiche

Il farmacista svolge una funzione centrale nella gestione delle dislipidemie lievi: attraverso l’anamnesi farmacologica, la valutazione del profilo di rischio cardiovascolare e la verifica degli esami lipidici può identificare candidati ad un approccio nutraceutico e coloro che richiedono invio al medico. La consulenza deve includere durata minima del trattamento (consigliati almeno 8–12 settimane prima di valutare l’efficacia), posologia, possibili interazioni e modalità di monitoraggio in caso di terapie concomitanti. È fondamentale promuovere uno stile di vita corretto: dieta, attività fisica e controllo del peso potenziano l’effetto dei nutraceutici e riducono la necessità di terapie farmacologiche più intensive.

Conclusioni

I fitoterapici possono essere strumenti utili nella gestione di dislipidemie moderate quando la scelta è guidata da evidenze, qualità dei prodotti e attenzione alle interazioni. Il vantaggio principale è la multimodalità d’azione su colesterolo, glicemia e parametri metabolici, mentre le limitazioni comprendono la variabilità dei dosaggi, la scarsità di dati su outcome cardiovascolari a lungo termine e il potenziale di interazione farmacocinetica, in particolare con CYP3A4. Un approccio prudente, basato su prodotti standardizzati e sul ruolo di counseling del farmacista, permette di massimizzare i benefici e ridurre i rischi per il paziente.