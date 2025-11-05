Incendio a Roma: Trastevere in fiamme, evacuazioni in corso

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito il quartiere Trastevere a Roma. L’episodio è avvenuto il 6 novembre 2025, intorno alle 14:00. I vigili del fuoco sono stati allertati immediatamente e sono intervenuti per contenere le fiamme, propagate rapidamente a causa del forte vento.

I fatti

Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di diversi edifici nelle vicinanze per garantire la sicurezza dei residenti. Al momento, non si segnalano feriti, ma i soccorritori stanno monitorando attentamente la situazione.

Le conseguenze

Il sindaco di Roma, durante una visita sul luogo dell’incendio, ha dichiarato che verranno attivate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il supporto ai cittadini colpiti. Le cause dell’incendio sono ancora sotto indagine.