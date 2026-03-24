Incontro informativo a Savona e 100 ecografie gratuite per le donne tra i 40 e i 50 anni

La città di Savona ospita un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione della salute femminile: l’evento “100 ecografie per la vita” si tiene venerdì 27 marzo 2026 alle ore 17:00 nella Sala Rossa del Comune di Savona. L’incontro è pensato come un momento di informazione pubblica dove medici e specialisti dialogheranno con la cittadinanza e spiegheranno come accedere alle ecografie senologiche messe a disposizione dall’associazione. L’appuntamento combina aspetti clinici e di supporto emotivo per offrire una visione completa della prevenzione del tumore al seno.

Perché questa iniziativa è importante

La proposta si concentra su donne appartenenti alla fascia 40-50 anni, un gruppo che spesso resta fuori dai percorsi di screening del Servizio Sanitario Nazionale nonostante il progressivo abbassamento dell’età dei casi diagnostici. Con l’azione di LILT Savona si punta a ridurre questa lacuna fornendo strumenti pratici di controllo e informazione. L’evento non è solo un’occasione per ottenere un esame diagnostico, ma anche per comprendere come funziona il percorso di prevenzione e quali segnali non ignorare nella cura della propria salute mammaria.

Obiettivi dell’iniziativa

Tra gli obiettivi principali c’è la diffusione della cultura della diagnosi precoce e il miglioramento dell’accesso a esami clinici per chi non è coperta da screening pubblico. La proposta delle 100 ecografie vuole essere un gesto concreto: oltre alla visita informativa, le partecipanti potranno prenotare l’ecografia e ricevere spiegazioni sui risultati e sui passi successivi. L’azione si inserisce nella strategia più ampia di sensibilizzazione locale promossa dall’associazione.

Chi interverrà e cosa porteranno i professionisti

All’incontro parteciperanno professionisti con competenze diverse per coprire tutti gli aspetti della prevenzione: la Dott.ssa Luisa Reggiani, chirurga della Breast Unit dell’Ospedale San Paolo di Savona, offrirà chiarimenti sugli aspetti clinici e chirurgici; la Dott.ssa Marianna Bonetti e il Dott. Luca Gavazzo, entrambi psicologi, affronteranno le componenti emotive e di supporto; il Dott. Marcello Brignone, con esperienza come ematologo ed endocrinologo, contribuirà con informazioni mediche trasversali. Durante il pomeriggio questi esperti risponderanno alle domande del pubblico e aiuteranno a comprendere quando e perché eseguire un’ecografia.

Un’occasione anche culturale

Oltre agli interventi tecnici, è prevista una componente simbolica e culturale: il Dott. Luca Gavazzo presenterà il suo libro solidale “Uno zaino pieno di stelle“, collegando narrazione e percorso di cura. Questo momento serve a ricordare che la prevenzione include anche la dimensione sociale e comunitaria, dove la condivisione di storie e risorse può favorire il benessere collettivo.

Come partecipare e requisiti per le ecografie gratuite

L’accesso alle ecografie gratuite è molto semplice: al termine del convegno di venerdì sarà possibile prenotare direttamente una delle 100 prestazioni offerte dall’associazione. Per usufruire del servizio è necessario essere soci LILT; chi non fosse già iscritto potrà sottoscrivere la tessera annuale al costo di 15 euro direttamente durante l’evento. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, pertanto la partecipazione consente sia di informarsi sia di aderire concretamente a un controllo senologico.

Consigli pratici per chi partecipa

È utile presentarsi con eventuali precedenti clinici o informazioni su esami già eseguiti, così da facilitare la valutazione. Anche se l’ecografia non sostituisce mammografia o altri esami quando necessari, rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione iniziale nelle donne più giovani e per chi presenta sintomi o dubbi. Durante l’evento verranno spiegati i limiti e i vantaggi dell’ecografia rispetto agli altri test.

In sintesi, l’appuntamento di venerdì 27 marzo 2026 a Savona è pensato per promuovere la consapevolezza e offrire un’opportunità concreta di controllo: informazione qualificata, supporto psicologico e 100 ecografie senologiche gratuite per chi rientra nella fascia indicata. Partecipare significa prendersi cura di sé e sostenere iniziative locali di prevenzione promosse da LILT Savona.